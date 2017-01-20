Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 20/01/2017 14:48

Tuba BÃ¼yÃ¼kÃ¼stÃ¼n kÄ±zlarÄ±nÄ±n doÄŸum gÃ¼nÃ¼nÃ¼ tek baÅŸÄ±na kutladÄ±


Tuba BÃ¼yÃ¼kÃ¼stÃ¼n-Onur Saylak Ã§iftinin kÄ±zlarÄ± Maya ve Toprak'Ä±n 5. yaÅŸ gÃ¼nÃ¼ne Ã¼nlÃ¼ oyuncu Onur Saylak katÄ±lmadÄ±.

Tuba Büyüküstün ile Onur Saylak'Ä±n kÄ±zlarÄ± Toprak ve Maya, 5 yaÅŸÄ±na girdi. Güzel oyuncu, kÄ±zlarÄ±nÄ±n yeni yaÅŸÄ±nÄ± yakÄ±n dostlarÄ± ile birlikte kutladÄ±.Åžu sÄ±ralar 'Cesur ve Güzel' dizisinde rol alan Büyüküstün, doÄŸum günü eÄŸlencesinde çekilen fotoÄŸrafÄ± Ä°nstagram'da paylaÅŸarak, "Ä°yi ki doÄŸdunuz Toprak ve Maya. DoÄŸumgümüz kutlu olsun kÄ±zlarÄ±m. O kadar kalabalÄ±ÄŸÄ±z ki kalplerimiz aÅŸkla dolu, dostlukla dolu. Kendileri, kalpleri, akÄ±llarÄ± bizimle olanlarla kutladÄ±k. TeÅŸekkür ederiz" notunu yazdÄ±. Kutlamaya Onur Saylak katÄ±lmazken, instagram hesabÄ±ndan kÄ±zlarÄ±nÄ±n fotoÄŸrafÄ±nÄ± "Var mÄ± ötesi?" notuyla paylaÅŸtÄ±.

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