ÃœnlÃ¼ oyuncu TÃ¼rkiye'den ayrÄ±lÄ±yor iÅŸte yerleÅŸeceÄŸi Ã¼lke

Dizi ve film sektÃ¶rÃ¼nde kendini kanÄ±tlayan gÃ¼zel oyuncu Amerika'ya yerleÅŸeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
GüzelliÄŸi ve kendine has tarzÄ± ile dikkat çeken oyuncu Yasemin Allen, dizi sektörünün kendisini yorduÄŸunu belirterek "Bir süre Los Angeles'ta yaÅŸayacaÄŸÄ±m" dedi.Son olarak 'Dönerse Senindir' filminde rol alan Londra doÄŸumlu oyuncu Yasemin Allen, Amerika'ya gidiyor.
"LOS ANGELES'TE YAÅžAYACAÄžIM"
Güzel oyuncu, konuyla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada "Bir süre Los Angeles'ta yaÅŸayacaÄŸÄ±m. Oyunculuk eÄŸitimi alacaÄŸÄ±m" dedi.
"DÄ°ZÄ° SEKTÖRÜ BÄ°RAZ YORDU"
27 yaÅŸÄ±ndaki Allen, "Ne zaman dönerim ben de bilmiyorum. Ama dizi sektörü biraz yordu, uzaklaÅŸÄ±yorum" ifadelerini kullandÄ±.