Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 20/01/2017 16:11

ÃœnlÃ¼ oyuncu TÃ¼rkiye'den ayrÄ±lÄ±yor iÅŸte yerleÅŸeceÄŸi Ã¼lke


Dizi ve film sektÃ¶rÃ¼nde kendini kanÄ±tlayan gÃ¼zel oyuncu Amerika'ya yerleÅŸeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

GüzelliÄŸi ve kendine has tarzÄ± ile dikkat çeken oyuncu Yasemin Allen, dizi sektörünün kendisini yorduÄŸunu belirterek "Bir süre Los Angeles'ta yaÅŸayacaÄŸÄ±m" dedi.Son olarak 'Dönerse Senindir' filminde rol alan Londra doÄŸumlu oyuncu Yasemin Allen, Amerika'ya gidiyor.

"LOS ANGELES'TE YAÅžAYACAÄžIM"

Güzel oyuncu, konuyla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada "Bir süre Los Angeles'ta yaÅŸayacaÄŸÄ±m. Oyunculuk eÄŸitimi alacaÄŸÄ±m" dedi.

"DÄ°ZÄ° SEKTÖRÜ BÄ°RAZ YORDU"

27 yaÅŸÄ±ndaki Allen, "Ne zaman dönerim ben de bilmiyorum. Ama dizi sektörü biraz yordu, uzaklaÅŸÄ±yorum" ifadelerini kullandÄ±.

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