Adriana Lima'dan yÃ¼rek hoplatan paylaÅŸÄ±m KarÄ±n kaslarÄ±mÄ± Ã¶p

Adriana Lima yaÅŸÄ±na raÄŸmen her gÃ¼n spor salonuna giderek fiziÄŸini ve kilosunu koruyor. Sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± cesur paylaÅŸÄ±mÄ± "KarÄ±n kaslarÄ±mÄ± Ã¶p" notuyla paylaÅŸtÄ±.

Kariyerinde son derece baÅŸarÄ±lÄ± iÅŸlere imza atarak baÅŸarÄ±lÄ± modeller arasÄ±na adÄ±nÄ± yazdÄ±ran Adriana Lima, 35 yaÅŸÄ±nda olmasÄ±na raÄŸmen fiziÄŸini koruyor. Özellikle son zamanlarda spor salonlarÄ±nda daha fazla vakit geçirmeye baÅŸlayan Lima, çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± almaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir fotoÄŸrafla gösterdi Yürek hoplatan bir paylaÅŸÄ±mda bulunan Lima, karÄ±n kaslarÄ±nÄ± gösterdiÄŸi karenin altÄ±na; "KarÄ±n kaslarÄ±mÄ± öp" notunu düÅŸtü.