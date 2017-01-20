Birce Akalay'dan boÅŸanan Sarp LevendoÄŸlu'ndan ÅŸaÅŸÄ±rtan hamle

3 yÄ±l Ã¶nce evlenen Birce Akalay ile Sarp LevendoÄŸlu geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde boÅŸanmÄ±ÅŸlardÄ±. Sosyal medya hesaplarÄ±ndan birbirini silen ve boÅŸanma sÃ¼recinde hiÃ§ konuÅŸmayan Akalay ve LevendoÄŸlu yepyeni bir geliÅŸme yaÅŸadÄ±.

Oyuncu Sarp LevendoÄŸlu ile Birce Akalay, 2014 yÄ±lÄ±nda nikah masasÄ±na oturmuÅŸtu.Birce Akalay, adÄ± Derya Åžensoy ile aÅŸk dedikodularÄ±na karÄ±ÅŸan eÅŸine dava açtÄ± ve ikili geçtiÄŸimiz gün resmen boÅŸandÄ±.BoÅŸanmanÄ±n ardÄ±ndan Sarp LevendoÄŸlu ve Birce Akalay birbirlerini sosyal medya hesaplarÄ±ndan da sildi. BoÅŸanma süresince hiç konuÅŸmayan Sarp LevendoÄŸlu'ndan dün akÅŸam ÅŸaÅŸÄ±rtan bir hamle geldi. Ünlü oyuncu, eski eÅŸini yeniden takibe aldÄ±.