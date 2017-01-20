Kainat gÃ¼zeli Tansu SÄ±la Ã‡akÄ±r TÃ¼rkiye'yi Filipinler'de temsil edecek

TÃ¼rkiye'nin ikinci gÃ¼zeli seÃ§ilen Tansu SÄ±la Ã‡akÄ±r, 29 Ocak'ta dÃ¼zenlenecek olan Kainat GÃ¼zellik YarÄ±ÅŸmasÄ±'na katÄ±lacak.
2016 Türkiye ikinci güzeli seçilen Tansu SÄ±la ÇakÄ±r, 'Kainat Güzeli' tacÄ±nÄ±n peÅŸinde Filipinler'de. 21 yaÅŸÄ±ndaki güzel, 29 Ocak'ta Filipinler'de düzenlenecek Miss Universe'te (Kainat Güzellik YarÄ±ÅŸmasÄ±) Türkiye'yi temsil edecek. ÇakÄ±r, final gecesi Özlem Süer'in tasarladÄ±ÄŸÄ± 'milli kostümü' ve Barrus imzalÄ± gece kÄ±yafetleriyle podyumda yürüyecek. Fox kanalÄ±, kraliçe adayÄ±nÄ±n 85 güzel arasÄ±ndan sÄ±yrÄ±lÄ±p birincilik tacÄ±nÄ± takmak için yarÄ±ÅŸacaÄŸÄ± geceyi canlÄ± yayÄ±nlanacak.