Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 20/01/2017 17:11

Kainat gÃ¼zeli Tansu SÄ±la Ã‡akÄ±r TÃ¼rkiye'yi Filipinler'de temsil edecek


TÃ¼rkiye'nin ikinci gÃ¼zeli seÃ§ilen Tansu SÄ±la Ã‡akÄ±r, 29 Ocak'ta dÃ¼zenlenecek olan Kainat GÃ¼zellik YarÄ±ÅŸmasÄ±'na katÄ±lacak.

2016 Türkiye ikinci güzeli seçilen Tansu SÄ±la ÇakÄ±r, 'Kainat Güzeli' tacÄ±nÄ±n peÅŸinde Filipinler'de. 21 yaÅŸÄ±ndaki güzel, 29 Ocak'ta Filipinler'de düzenlenecek Miss Universe'te (Kainat Güzellik YarÄ±ÅŸmasÄ±) Türkiye'yi temsil edecek. ÇakÄ±r, final gecesi Özlem Süer'in tasarladÄ±ÄŸÄ± 'milli kostümü' ve Barrus imzalÄ± gece kÄ±yafetleriyle podyumda yürüyecek. Fox kanalÄ±, kraliçe adayÄ±nÄ±n 85 güzel arasÄ±ndan sÄ±yrÄ±lÄ±p birincilik tacÄ±nÄ± takmak için yarÄ±ÅŸacaÄŸÄ± geceyi canlÄ± yayÄ±nlanacak.

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