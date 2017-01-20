Kainat gÃ¼zeli Tansu SÄ±la Ã‡akÄ±r TÃ¼rkiye'yi Filipinler'de temsil edecek

3 yÄ±l Ã¶nce evlenen Birce Akalay ile Sarp LevendoÄŸlu geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde boÅŸanmÄ±ÅŸlardÄ±. Sosyal medya hesaplarÄ±ndan birbirini silen ve boÅŸanma sÃ¼recinde hiÃ§ konuÅŸmayan Akalay ve LevendoÄŸlu yepyeni bir geliÅŸme yaÅŸadÄ±.