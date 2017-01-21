GÃ¼lben Ergen yeni bir aÅŸka yelken mi aÃ§tÄ±

Erhan Ã‡elik'ten geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde boÅŸanan GÃ¼lben Ergen, sosyal medya hesabÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mla yeni bir aÅŸkÄ±n tohumlarÄ±nÄ± ektiÄŸi iddiasÄ±nÄ± ortaya attÄ±.

Erhan Çerlik'le kÄ±sa bir süre önce evliliÄŸini noktalandÄ±ran Gülben Ergen, Instagram'dan yaptÄ±ÄŸÄ± son paylaÅŸÄ±mla akÄ±llarda "Yeni bir aÅŸka yelken mi açÄ±yor?" sorusunu uyandÄ±rdÄ±. Gayet ÅŸÄ±k siyah bir abiye giyinen Ergen, aynanÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na geçip fotoÄŸrafÄ±nÄ± çekti. Ergen fotoÄŸrafÄ±nÄ± "bi hazÄ±rlÄ±k bi hazÄ±rlÄ±k" notuyla paylaÅŸtÄ±. Notuna erkeÄŸi ve kadÄ±nÄ± simgeleyen iki emoji ekleyen Ergen'in paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸrafÄ±n üzerine kÄ±rmÄ±zÄ± kalpler koymasÄ±, "Ergen bir erkekle mi buluÅŸacak? Bu hazÄ±rlÄ±k kime? Yeni bir iliÅŸki mi baÅŸlÄ±yor" sorularÄ±nÄ± akÄ±llara getirdi.