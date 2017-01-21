Volkan Demirel'in eÅŸi bakÄ±n nerelerden alÄ±ÅŸveriÅŸ yapÄ±yormuÅŸ

Mankenlik kariyerini anlatan Volkan Demirel'in eÅŸi Zeynep Demirel, "HÃ¢lÃ¢ pazara gidiyorum. Ä°lk kez pazara gittiÄŸimde haber olmasÄ±na da Ã§ok ÅŸaÅŸÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±m. Ä°stanbul trafiÄŸinde araba kullanmaktan gerÃ§ekten nefret ediyorum. Okula iki vasÄ±tayla gidebilsem hiÃ§ araba kullanmam. Halk otobÃ¼sÃ¼ne bindim. Metro ve metrobÃ¼se hÃ¢la binerim. Toplu taÅŸÄ±mayÄ± seviyorum." dedi.

Volkan Demirel'in eÅŸi ve aynÄ± zamanda 2008 Belçika Güzeli manken Zeynep Demirel, Sabah gazetesine konuÅŸtu. EÅŸi Volkan Demirel'in agresif tavÄ±rlarÄ±na, eÅŸinin kÄ±skançlÄ±ÄŸÄ±yla hayatÄ±nÄ±n kÄ±sÄ±tlandÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±na ve evlilik hikayesine deÄŸinen ünlü manken, Donald Trump ile fotoÄŸrafÄ±nÄ±n geçmiÅŸini de anlattÄ±.

'VOLKAN, GÜZELLÄ°K YARIÅžMASINA KATILMAMI GEREKLÄ° BULMUYORDU'

YaklaÅŸÄ±k 7 yÄ±ldÄ±r Türkiye'de yaÅŸayan ve Volkan Demirel ile evliliÄŸinden Yade isminde bir kÄ±zÄ± bulunan Zeynep Demirel ilk olarak mankenlik kariyerinden bahsetti. 2008 yÄ±lÄ±nda birinci seçildiÄŸi güzellik yarÄ±ÅŸmasÄ±na Volkan Demirel ile tanÄ±ÅŸtÄ±ktan sonra katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "2008'de Volkan'la çÄ±kmaya baÅŸladÄ±m. Volkan katÄ±lmamÄ± çok gerekli bulmuyordu. Ama istediÄŸim için flört aÅŸamasÄ±nda olduÄŸumuz için sözünü çok geçiremedi bence. Volkan'la çÄ±kmamÄ±zdan bir yÄ±l sonra Belçika Güzeli seçildim." ifadelerini kullandÄ±.

"BENÄ° GÖRDÜ, TELEFONUMU Ä°STEDÄ°"

EÅŸiyle tanÄ±ÅŸma hikayesini deÄŸinen ünlü manken, "Tatillerde Türkiye'ye gelirdim. Yine Ä°stanbul'da ablama gelmiÅŸtim. YakÄ±n bir kÄ±z arkadaÅŸÄ±mÄ±n doÄŸum günü için toplanmÄ±ÅŸtÄ±k. ArkadaÅŸÄ±mÄ±n erkek arkadaÅŸÄ± da, Volkan'Ä±n okul arkadaÅŸÄ±ymÄ±ÅŸ. Volkan davetli olmadÄ±ÄŸÄ± halde tesadüfen o mekandaymÄ±ÅŸ. Burada beni gördü. Sonra telefonumu istedi. Böyle baÅŸladÄ±k." dedi.

'VOLKAN KISKANÇ BÄ°R EÅž'

"Volkan Demirel kÄ±skanç bir eÅŸ mi?" sorusune "Evet" cevabÄ± veren Demirel, "Yeri geldiÄŸi zaman tabii ki de kÄ±skanÄ±r. GeçmiÅŸte bir mekanda ÅŸiÅŸe kÄ±rmasÄ±nÄ±n benim yüzümden olduÄŸu yazÄ±lÄ±p çizilmiÅŸti. Asla benimle ilgili deÄŸildi. Ä°stediÄŸim bir ÅŸey olursa tabii ki destekler. " sözlerine yer verdi.

"HALK OTOBÜSÜNE BÄ°NDÄ°M, METRO VE METROBÜSE HALA BÄ°NERÄ°M"

Özellikle Volkan Demirel'in, kendisini kÄ±skançlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle hayatÄ±nÄ± kÄ±sÄ±tladÄ±ÄŸÄ± haberleri hakkÄ±nda konuÅŸan ünlü manken ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:"Volkan benim hayatÄ±mÄ± kÄ±sÄ±tlÄ±yormuÅŸ gibi bir algÄ± var. ÖzgürlüÄŸüme düÅŸkün birisi olarak, çok fazla gözönünde, ön planda olmayÄ± sevmiyorum. ÖzgürlüÄŸümün kÄ±sÄ±tlanmasÄ±nÄ± istemem. Hâlâ pazara gidiyorum. Ä°lk kez pazara gittiÄŸimde haber olmasÄ±na da çok ÅŸaÅŸÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±m. Ä°stanbul trafiÄŸinde araba kullanmaktan gerçekten nefret ediyorum. Okula iki vasÄ±tayla gidebilsem hiç araba kullanmam. Halk otobüsüne bindim. Metro ve metrobüse hâla binerim. Toplu taÅŸÄ±mayÄ± seviyorum. Burada insanlarÄ± gözlemlemek hoÅŸuma gidiyor. Ama bir konuda birkaç kez uyarÄ±rsa, dikkate alÄ±rÄ±m. Fazla karÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ± için uyarÄ±yorsa, haklÄ±dÄ±r derim."

DONALD TRUMP OTELDE YANINA GELÄ°P 'NASILSIN' DEDÄ°

20 Ocak'ta baÅŸkanlÄ±k koltuÄŸuna oturan ABD baÅŸkanÄ± Donald Trump ile fotoÄŸrafÄ± sosyal medyada yayÄ±lan Zeynep Demirel, bu fotoÄŸraf hakkÄ±nda da konuÅŸtu. "Belçika Güzeli olarak katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±m Kainat YarÄ±ÅŸmasÄ±'nÄ±n olduÄŸu otelde Trump da ailesiyle kalÄ±yordu. KorumalarÄ± "Bay Trump sizinle fotoÄŸraf çektirmek istiyor" dediler. Ayaküstü diyaloÄŸumuzda, "NasÄ±lsÄ±n" gibi sorular sordu. Bu paylaÅŸÄ±mÄ±m, kendisini destekliyor ya da desteklemiyor anlamÄ±nda deÄŸildi. Bu fotoÄŸrafÄ±n orijinali bende yok. Blog'lardan bulmuÅŸtum. " diyerek fotoÄŸrafÄ±n hikayesini anlattÄ±.