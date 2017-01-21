Arda Turan ile adÄ± aÅŸk iddialarÄ±na karÄ±ÅŸan Didem Soydan sevgilisiyle yakalandÄ±

GeÃ§tiÄŸimiz yÄ±l Barcelona'da oynayan futbolcu Arda Turan ile adÄ± anÄ±lan Didem Soydan, yeni sevgilisiyle KarakÃ¶y sokaklarÄ±nda objektiflere yakalandÄ±.

GeçtiÄŸimiz aylarda özel bir partide Arda Turan ile tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bilinen ve milli futbolcuyla samimileÅŸtiÄŸi iddia edilen Didem Soydan, yeni sevgilisiyle el ele görüntülendi.Arda Turan sorularÄ±nÄ± sürekli geçiÅŸtiren ve "HayatÄ±mda biri yok" diyen Didem Soydan, yakayÄ± bu sefer ele verdi. Karaköy Mitte'de görüntülenen ünlü manken, kameralarÄ± görünce erkek arkadaÅŸÄ±nÄ± bÄ±rakÄ±p taksiye binerek mekandan uzaklaÅŸtÄ±.