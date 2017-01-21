Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 21/01/2017 12:19

Arda Turan ile adÄ± aÅŸk iddialarÄ±na karÄ±ÅŸan Didem Soydan sevgilisiyle yakalandÄ±


GeÃ§tiÄŸimiz yÄ±l Barcelona'da oynayan futbolcu Arda Turan ile adÄ± anÄ±lan Didem Soydan, yeni sevgilisiyle KarakÃ¶y sokaklarÄ±nda objektiflere yakalandÄ±.

GeçtiÄŸimiz aylarda özel bir partide Arda Turan ile tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bilinen ve milli futbolcuyla samimileÅŸtiÄŸi iddia edilen Didem Soydan, yeni sevgilisiyle el ele görüntülendi.Arda Turan sorularÄ±nÄ± sürekli geçiÅŸtiren ve "HayatÄ±mda biri yok" diyen Didem Soydan, yakayÄ± bu sefer ele verdi. Karaköy Mitte'de görüntülenen ünlü manken, kameralarÄ± görünce erkek arkadaÅŸÄ±nÄ± bÄ±rakÄ±p taksiye binerek mekandan uzaklaÅŸtÄ±.

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Ä°ÅŸte AraplarÄ±n yeni TÃ¼rk gÃ¶zdesi

Bu yÄ±la iddialÄ± bir baÅŸlangÄ±Ã§ yapan genÃ§ ÅŸarkÄ±cÄ± Ender Emek, ArapÃ§a alt yazÄ±lÄ± son klibiyle AraplarÄ±n yeni gÃ¶zdesi oldu.


Volkan Demirel'in eÅŸi bakÄ±n nerelerden alÄ±ÅŸveriÅŸ yapÄ±yormuÅŸ

Mankenlik kariyerini anlatan Volkan Demirel'in eÅŸi Zeynep Demirel, "HÃ¢lÃ¢ pazara gidiyorum. Ä°lk kez pazara gittiÄŸimde haber olmasÄ±na da Ã§ok ÅŸaÅŸÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±m. Ä°stanbul trafiÄŸinde araba kullanmaktan gerÃ§ekten nefret ediyorum. Okula iki vasÄ±tayla gidebilsem hiÃ§ araba kullanmam. Halk otobÃ¼sÃ¼ne bindim. Metro ve metrobÃ¼se hÃ¢la binerim. Toplu taÅŸÄ±mayÄ± seviyorum." dedi.


GÃ¼lben Ergen yeni bir aÅŸka yelken mi aÃ§tÄ±

Erhan Ã‡elik'ten geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde boÅŸanan GÃ¼lben Ergen, sosyal medya hesabÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mla yeni bir aÅŸkÄ±n tohumlarÄ±nÄ± ektiÄŸi iddiasÄ±nÄ± ortaya attÄ±.