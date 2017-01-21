Ä°ÅŸte AraplarÄ±n yeni TÃ¼rk gÃ¶zdesi

Bu yÄ±la iddialÄ± bir baÅŸlangÄ±Ã§ yapan genÃ§ ÅŸarkÄ±cÄ± Ender Emek, ArapÃ§a alt yazÄ±lÄ± son klibiyle AraplarÄ±n yeni gÃ¶zdesi oldu.

Genç söz yazarÄ±, besteci ve ÅŸarkÄ±cÄ± Ender Emek, 2017'ye iddialÄ± baÅŸladÄ±. Söz ve bestesi Ender Emek'e ait olan "Biz çoktan ayrÄ±ldÄ±k "adlÄ± single çalÄ±ÅŸmasÄ± DMC etiketiyle piyasaya çÄ±ktÄ±. Ä°ddialÄ± parça 2017 yÄ±lÄ±nda en çok dinlenilenler listesinde üst sÄ±ralarÄ± zorlayacak gibi duruyor.Aranjesini Suat Sakarya'nÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± bu single, unutulamayan tüm "Ä°lk AÅŸk"larÄ± ve unutulduÄŸu sanÄ±lan duygularÄ± yeniden yaÅŸatÄ±yor.

KLÄ°P Ä°ÇÄ°N KAMERA KARÅžISINA GEÇTÄ°

YakÄ±ÅŸÄ±klÄ± sanatçÄ± Ender Emek, kendisi için çok özel anlam taÅŸÄ±yan bu parçanÄ±n klibi için geçtiÄŸimiz günlerde kamera karÅŸÄ±sÄ±na geçti.

"BU SÜREÇTEKÄ° Ä°LK DUYGUSAL PARÇAYI YAPTIM"

ÅžarkÄ±nÄ±n hikayesini müzik klibine de yansÄ±ttÄ±klarÄ±nÄ± anlatan Ender Emek; "Ä°lk aÅŸkÄ±mÄ± hiç unutamadÄ±m. Eminim, birçoÄŸumuz ilk aÅŸkÄ±mÄ±zÄ± unutamadÄ±k. Bazen de unuttuÄŸumuzu sandÄ±k. YÄ±llar sonra, ilk aÅŸkÄ±mÄ±n ölüm haberini aldÄ±ÄŸÄ±mda tam anlamÄ±yla yÄ±kÄ±ldÄ±m. HayatÄ± kendime zehir ettim. Biz çoktan ayrÄ±ldÄ±k'Ä±n sözleri bu süreçte yüreÄŸimden aktÄ±. Yeni single için parça ararken yüreÄŸimin bir yanÄ± hep bu ÅŸarkÄ±ya gidiyordu. Belki, anÄ±sÄ±nÄ± yaÅŸatmak için, belki yeniden toparlanmak için bilemiyorum. Bu süreçde ki duygusallÄ±k ile besteyi yaptÄ±m ve benim gibi ilk aÅŸkÄ±nÄ± unutamayanlarÄ±n, onun ölmesini beklemeden duygularÄ±nÄ± açmasÄ±nÄ± umut ederek yeni single için seçtim" dedi. Türkiye'de olduÄŸu kadar Arap dünyasÄ±nda da büyük üne kavuÅŸan Ender Emek'in Arapça alt yazÄ±lÄ± olarak ta hazÄ±rlanan son klibi ÅŸimdiye kadar binlerce defa izlendi. Bu performansÄ±yla Ender Emek ÅŸimdiden AraplarÄ±n yeni Türk gözdesi olmayÄ± baÅŸardÄ±.