Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 22/01/2017 13:14

SanatÃ§Ä± Ayberk Atilla iÃ§in son gÃ¶rev

Ayberk Atilla

Kanser hastalÄ±ÄŸÄ± nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybeden oyuncu Ayberk Atilla bugÃ¼n dÃ¼zenlenen tÃ¶renle sonsuzluÄŸa uÄŸurlanÄ±yor

Bir süredir kanser tedavisi gören ve dün hayatÄ±nÄ± kaybeden oyuncu Ayberk Atilla, son yolculuÄŸuna uÄŸurlanÄ±yor.Atilla için Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi Åžehir TiyatrolarÄ± Üsküdar Kerem YÄ±lmazer Sahnesi'nde tören düzenlendi. Törende, Atilla'nÄ±n eÅŸi Gül Atilla ve kÄ±zÄ± Beril Ünal, taziyeleri kabul etti.SaygÄ± duruÅŸunda bulunulmasÄ±yla baÅŸlayan törende konuÅŸan Åžehir TiyatrolarÄ± Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, Türk tiyatrosunun, çok özel, melek kalpli, sevgi, saygÄ± ve huzur dolu bir insanÄ±nÄ± kaybettiÄŸini söyledi.Uygur, Ayberk Atilla'nÄ±n bir karÄ±ncayÄ± bile incitmeyecek yapÄ±da olduÄŸunu belirterek, "Ekim ayÄ±nÄ±n baÅŸlarÄ±nda 'Komik-i Åžehir NaÅŸit Bey' oyunu için Ayberk aÄŸabeye teklif götürdüÄŸüm zaman çok mutlu oldu, heyecanlandÄ± ve sevindi. O aÅŸkla provalara baÅŸladÄ±. Her ÅŸey harika gidiyordu. Ta ki yÄ±lbaÅŸÄ± günü, 'hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±' haberini alana kadar." diye konuÅŸtu.Atilla'nÄ±n, hastalÄ±ÄŸÄ± nedeniyle oyunun prömiyerine çÄ±kamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Uygur, "Çok üzüldü oyunda olamayacaÄŸÄ± ve oyunu aksattÄ±ÄŸÄ± için. 'Sen merak etme. Biz her ÅŸekilde oyunumuzu perdemizde açacaÄŸÄ±z' dedik. SaÄŸ olsun NaÅŸit Özcan çok çabuk hazÄ±rlandÄ± ve prömiyerimizi yaptÄ±k. Hepimiz dört gözle aramÄ±za katÄ±lmasÄ±nÄ± beklerken dün sabah o acÄ± haberi aldÄ±k." ifadelerini kullandÄ±.Daha sonra dua edildi ve saygÄ± geçiÅŸi gerçekleÅŸtirildi. Töreninin ardÄ±ndan Åžakirin Camisi'ne götürülen Ayberk Atilla'nÄ±n cenazesi, burada öÄŸle vakti kÄ±lÄ±nacak namazÄ±n ardÄ±ndan Karacaahmet MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda topraÄŸa verilecek.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


Ä°ÅŸte AraplarÄ±n yeni TÃ¼rk gÃ¶zdesi

Bu yÄ±la iddialÄ± bir baÅŸlangÄ±Ã§ yapan genÃ§ ÅŸarkÄ±cÄ± Ender Emek, ArapÃ§a alt yazÄ±lÄ± son klibiyle AraplarÄ±n yeni gÃ¶zdesi oldu.


Arda Turan ile adÄ± aÅŸk iddialarÄ±na karÄ±ÅŸan Didem Soydan sevgilisiyle yakalandÄ±

GeÃ§tiÄŸimiz yÄ±l Barcelona'da oynayan futbolcu Arda Turan ile adÄ± anÄ±lan Didem Soydan, yeni sevgilisiyle KarakÃ¶y sokaklarÄ±nda objektiflere yakalandÄ±.


Volkan Demirel'in eÅŸi bakÄ±n nerelerden alÄ±ÅŸveriÅŸ yapÄ±yormuÅŸ

Mankenlik kariyerini anlatan Volkan Demirel'in eÅŸi Zeynep Demirel, "HÃ¢lÃ¢ pazara gidiyorum. Ä°lk kez pazara gittiÄŸimde haber olmasÄ±na da Ã§ok ÅŸaÅŸÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±m. Ä°stanbul trafiÄŸinde araba kullanmaktan gerÃ§ekten nefret ediyorum. Okula iki vasÄ±tayla gidebilsem hiÃ§ araba kullanmam. Halk otobÃ¼sÃ¼ne bindim. Metro ve metrobÃ¼se hÃ¢la binerim. Toplu taÅŸÄ±mayÄ± seviyorum." dedi.