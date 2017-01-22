SanatÃ§Ä± Ayberk Atilla iÃ§in son gÃ¶rev

Kanser hastalÄ±ÄŸÄ± nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybeden oyuncu Ayberk Atilla bugÃ¼n dÃ¼zenlenen tÃ¶renle sonsuzluÄŸa uÄŸurlanÄ±yor

Bir süredir kanser tedavisi gören ve dün hayatÄ±nÄ± kaybeden oyuncu Ayberk Atilla, son yolculuÄŸuna uÄŸurlanÄ±yor.Atilla için Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi Åžehir TiyatrolarÄ± Üsküdar Kerem YÄ±lmazer Sahnesi'nde tören düzenlendi. Törende, Atilla'nÄ±n eÅŸi Gül Atilla ve kÄ±zÄ± Beril Ünal, taziyeleri kabul etti.SaygÄ± duruÅŸunda bulunulmasÄ±yla baÅŸlayan törende konuÅŸan Åžehir TiyatrolarÄ± Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, Türk tiyatrosunun, çok özel, melek kalpli, sevgi, saygÄ± ve huzur dolu bir insanÄ±nÄ± kaybettiÄŸini söyledi.Uygur, Ayberk Atilla'nÄ±n bir karÄ±ncayÄ± bile incitmeyecek yapÄ±da olduÄŸunu belirterek, "Ekim ayÄ±nÄ±n baÅŸlarÄ±nda 'Komik-i Åžehir NaÅŸit Bey' oyunu için Ayberk aÄŸabeye teklif götürdüÄŸüm zaman çok mutlu oldu, heyecanlandÄ± ve sevindi. O aÅŸkla provalara baÅŸladÄ±. Her ÅŸey harika gidiyordu. Ta ki yÄ±lbaÅŸÄ± günü, 'hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±' haberini alana kadar." diye konuÅŸtu.Atilla'nÄ±n, hastalÄ±ÄŸÄ± nedeniyle oyunun prömiyerine çÄ±kamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran Uygur, "Çok üzüldü oyunda olamayacaÄŸÄ± ve oyunu aksattÄ±ÄŸÄ± için. 'Sen merak etme. Biz her ÅŸekilde oyunumuzu perdemizde açacaÄŸÄ±z' dedik. SaÄŸ olsun NaÅŸit Özcan çok çabuk hazÄ±rlandÄ± ve prömiyerimizi yaptÄ±k. Hepimiz dört gözle aramÄ±za katÄ±lmasÄ±nÄ± beklerken dün sabah o acÄ± haberi aldÄ±k." ifadelerini kullandÄ±.Daha sonra dua edildi ve saygÄ± geçiÅŸi gerçekleÅŸtirildi. Töreninin ardÄ±ndan Åžakirin Camisi'ne götürülen Ayberk Atilla'nÄ±n cenazesi, burada öÄŸle vakti kÄ±lÄ±nacak namazÄ±n ardÄ±ndan Karacaahmet MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda topraÄŸa verilecek.