Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 22/01/2017 20:29

Nejat Ä°ÅŸler sevilen dizinin kadrosuna dahil oluyor

Nejat Ä°ÅŸler

Son olarak Ä°kimizin yerine adlÄ± sinema filminde rol alan Nejat Ä°ÅŸler Kanal D'nin sevilen dizisi Bodrum MasalÄ±na dahil oluyor

Ünlü oyuncu Nejat Ä°ÅŸler, hemen her röportajÄ±nda "Bir daha dizi yapmak istemiyorum" dese de, sevenlerinden gelen baskÄ±ya daha fazla dayanamadÄ±.

Bodrum MasalÄ±'nda oynayacak

Nejat Ä°ÅŸler'in, Timuçin Esen ve Åževval Sam'Ä±n baÅŸrollerini payrollerini paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Kanal D'nin sevilen dizisi Bodrum MasalÄ±'nda birkaç bölümlüÄŸüne konuk oyuncu olarak yer alacaÄŸÄ± öÄŸrenildi. YaÅŸamÄ±nÄ± GümüÅŸlük’te sürdüren Ä°ÅŸler'in dizi setlerine dönmesinin bir nedeni de, yönetiminde bulunduÄŸu GümüÅŸlükspor’a maddi destek saÄŸlamak istemesi olduÄŸu konuÅŸuluyor.

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