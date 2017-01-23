Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 23/01/2017 07:12

Poyraz Karayel ekibini yasa boÄŸan Ã¶lÃ¼m

Ä°lker Kaleli

YakÄ±ÅŸÄ±klÄ± oyuncu Ä°lker Kaleli, Poyraz Karayel dizisinin ekibinde yer alan bir arkadaÅŸlarÄ±nÄ± kaybettiklerini sosyal medya hesabÄ±ndan duyurdu

Gelen vefat haberiyle yÄ±kÄ±lan ekipten dizinin baÅŸrol oyuncusu Ä°lker Kaleli, üzücü haberi takipçileriyle paylaÅŸtÄ±.

ÇOK ÜZDÜN BE ÅžEVKOM!

Dizide "Poyraz" karakterine hayat veren Ä°lker Kaleli, kaybettiÄŸi ekip arkadaÅŸÄ±yla çektirdiÄŸi fotoÄŸrafÄ± Instagram hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.Poyraz Karayel ailesi olarak en güzel arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zdan birini kaybettik. Çok üzdün be Åževkom... Yolun huzur olsun, mekanÄ±n cennet olsun.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

survivor 2017

Survivor'da dokunulmazlÄ±k oyununu kim kazandÄ± hangi yarÄ±ÅŸmacÄ±lar elemeye kaldÄ±

21 Ocak Cumartesi gÃ¼nÃ¼ ilk bÃ¶lÃ¼mÃ¼yle ekrana gelen Survivor 2017'de heyecan kaldÄ±ÄŸÄ± yerden devam ediyor

survivor 2017

Survivor 2017 reytingleri yÄ±ktÄ± geÃ§ti

EkranlarÄ±n ilgiyle izlenen yarÄ±ÅŸma programÄ± Survivor, bu yÄ±l da reyting listesine hÄ±zlÄ± bir giriÅŸ yaptÄ±

VatanÄ±m Sensin

VatanÄ±m Sensin dizisinde bomba aÅŸk iddiasÄ±

Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi VatanÄ±m Sensin'de bir ol arkadaÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n aÅŸka dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ iddia edildi