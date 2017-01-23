Poyraz Karayel ekibini yasa boÄŸan Ã¶lÃ¼m

YakÄ±ÅŸÄ±klÄ± oyuncu Ä°lker Kaleli, Poyraz Karayel dizisinin ekibinde yer alan bir arkadaÅŸlarÄ±nÄ± kaybettiklerini sosyal medya hesabÄ±ndan duyurdu

Gelen vefat haberiyle yÄ±kÄ±lan ekipten dizinin baÅŸrol oyuncusu Ä°lker Kaleli, üzücü haberi takipçileriyle paylaÅŸtÄ±.

ÇOK ÜZDÜN BE ÅžEVKOM!

Dizide "Poyraz" karakterine hayat veren Ä°lker Kaleli, kaybettiÄŸi ekip arkadaÅŸÄ±yla çektirdiÄŸi fotoÄŸrafÄ± Instagram hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.Poyraz Karayel ailesi olarak en güzel arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zdan birini kaybettik. Çok üzdün be Åževkom... Yolun huzur olsun, mekanÄ±n cennet olsun.