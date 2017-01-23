Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 23/01/2017 07:24

VatanÄ±m Sensin dizisinde bomba aÅŸk iddiasÄ±

VatanÄ±m Sensin

Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi VatanÄ±m Sensin'de bir ol arkadaÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n aÅŸka dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ iddia edildi

GüneÅŸ'in haberine göre dizideki Nilay karakteri Miray Daner ve dizinin Ali Kemal’i Kubilay Aka arasÄ±nda aÅŸk iddialarÄ± ortaya atÄ±ldÄ±.YapÄ±mcÄ±larÄ±n kulaÄŸÄ±na giden bu aÅŸk ÅŸimdilik saklanmaya çalÄ±ÅŸÄ±lsa da genç aÅŸÄ±klar önceki gece yapÄ±lan doÄŸum gününe de birer dakika arayla girerek ilk açÄ±klarÄ±nÄ± verdi.Çift magazin basÄ±nÄ±ndan kaçmak için sÄ±k sÄ±k Anadolu yakasÄ±nda bir araya geldiÄŸi de iddialar arasÄ±nda yerini aldÄ±.

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