VatanÄ±m Sensin dizisinde bomba aÅŸk iddiasÄ±

Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi VatanÄ±m Sensin'de bir ol arkadaÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n aÅŸka dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ iddia edildi

GüneÅŸ'in haberine göre dizideki Nilay karakteri Miray Daner ve dizinin Ali Kemal’i Kubilay Aka arasÄ±nda aÅŸk iddialarÄ± ortaya atÄ±ldÄ±.YapÄ±mcÄ±larÄ±n kulaÄŸÄ±na giden bu aÅŸk ÅŸimdilik saklanmaya çalÄ±ÅŸÄ±lsa da genç aÅŸÄ±klar önceki gece yapÄ±lan doÄŸum gününe de birer dakika arayla girerek ilk açÄ±klarÄ±nÄ± verdi.Çift magazin basÄ±nÄ±ndan kaçmak için sÄ±k sÄ±k Anadolu yakasÄ±nda bir araya geldiÄŸi de iddialar arasÄ±nda yerini aldÄ±.