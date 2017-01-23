Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 23/01/2017 07:46

Survivor 2017 reytingleri yÄ±ktÄ± geÃ§ti

survivor 2017

EkranlarÄ±n ilgiyle izlenen yarÄ±ÅŸma programÄ± Survivor, bu yÄ±l da reyting listesine hÄ±zlÄ± bir giriÅŸ yaptÄ±

21 Ocak tarihinde Total'de TV8'de ekrana gelen "Survivor 2017" yarÄ±ÅŸmasÄ± Total'de 10.54'le 1. sÄ±raya otururken, 2. sÄ±rada "Survivor"Ä±n özeti, 3. sÄ±rada ise Fox'ta yayÄ±nlanan "Kalbimdeki Deniz" dizisi yer aldÄ±.AB'de yine "Survivor 2017" 10.06 ile 1. olurken, 2.'lik "Survivor"un özetinin, 3.'lük ise "Kalbimdeki Deniz"in oldu.

Survivor 2017 ünlüler kadrosunda Ä°lhan MansÄ±z, Serhat AkÄ±n, TarÄ±k Mengüç, Dj Berna Öztürk, Seda Demir, ÇÄ±lgÄ±n Sedat, PÄ±nar Saka, Sema Apak, Milli Boksör Adem KÄ±lÄ±çcÄ±, Åžahika Ercümen ve Sabriye Åžengül yarÄ±ÅŸÄ±yor.

Survivor 2017 yarÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n gönüllüler kadrosunda Gökhan Gözüken, Fulya Åžahin, Ogetay GiriÅŸken, Denisa, Elif SadoÄŸlu, Eser West, Burçak Tuncer, TuÄŸçe Melis Demir, Volkan Çetinkaya yarÄ±ÅŸÄ±yor.

Kaynak: Mynet

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