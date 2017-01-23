Survivor'da dokunulmazlÄ±k oyununu kim kazandÄ± hangi yarÄ±ÅŸmacÄ±lar elemeye kaldÄ±

21 Ocak Cumartesi gÃ¼nÃ¼ ilk bÃ¶lÃ¼mÃ¼yle ekrana gelen Survivor 2017'de heyecan kaldÄ±ÄŸÄ± yerden devam ediyor

Survivor'un ilk günü gönüllüler takÄ±mÄ± fÄ±rtÄ±nasÄ± esmiÅŸti. Ancak ikinci günde Ünlüler takÄ±mÄ± ataÄŸa geçti ve dokunulmazlÄ±k Oyununu kazandÄ±. Parkurlarda Furkan ve Sema'nÄ±n büyük gayretiyle ünlüler takÄ±mÄ± yarÄ±ÅŸÄ± kazandÄ±. Elemenin yapÄ±lacaÄŸÄ± Gönüllüler takÄ±mÄ±ndanda bireysel dokunulmazlÄ±k oyunu oynandÄ±. Sembolün sahipi Volkan oldu. Günün sonunda ise düzenenlenen ada konseyinde haftanÄ±n ilk iki eleme adayÄ± açÄ±klandÄ±.

SURVÄ°VOR'DA ELEMEYE KÄ°MLER KALDI?

Gönüllüler takÄ±mÄ±nda yapÄ±lan oylamanÄ±n ardÄ±ndan ismi en çok yazÄ±lan Erdi Ünver, haftanÄ±n ilk eleme adayÄ± oldu. Bireysel dokunulmazlÄ±k sembolünün sahibi Volkan Çetinkaya, ada konseyinde ikinci eleme adayÄ±nÄ±n ismini açÄ±kladÄ±. Volkan, Fulya Åžahin'in ismini söyledi.

SURVÄ°VOR'A YENÄ° Ä°SÄ°MLER KATILDI!

SurvÄ±vor 2017 22 Ocak ada konseyinde ÅŸok sürpriz yaÅŸandÄ± Survivor 2017'nin ilk ada konseyinde adadaki yaÅŸama dahil olacak 4 yarÄ±ÅŸmacÄ± adayÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Ada konseyinde önce yeni yarÄ±ÅŸmacÄ±lar çaÄŸrÄ±ldÄ± ve kendilerini tanÄ±ttÄ±lar.

Acun Ä±lÄ±calÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamalarda SurvÄ±vora 4 yeni kiÅŸinin katÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ancak bu 4 kiÅŸiden sadece 3 kiÅŸinin SurvÄ±vor 2017 ye katÄ±labileceÄŸini adaylarÄ±n nasÄ±l belirleneceÄŸi konusunda ise kararÄ± yine halkÄ±n kullanacaÄŸÄ± sms sonuçlarÄ±nÄ±n belirleyeceÄŸini söyledi.

Yeni YarÄ±ÅŸmacÄ± adaylarÄ± kimler?

1- AnÄ±l

2- Fatih Hürkan

3- Sadin

4- Olcan

Bu 4 yarÄ±ÅŸmacÄ± adayÄ±nÄ±n 3'u Survivor 2017'ye yarÄ±ÅŸmacÄ± olacak katÄ±lacak.

SURVÄ°VOR'DA KÄ°M ELENECEK?

Gönüllüler takÄ±mÄ± oyunu kaybettiÄŸi için elenecek adaylar ortaya çÄ±kacak. Gönüllüler arasÄ±nda dokunulmazlÄ±k oyunu oynanacak. Kaybedecek yarÄ±ÅŸmacÄ± elenecek adaylardan biri olacak.

SURVÄ°VOR 2017 Ä°LK ELEME NE ZAMAN YAPILACAK?

Survivor'Ä±n sunuculuÄŸunu hem de yapÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± üstelenen Acun IlÄ±calÄ±’dan ise meraklandÄ±ran bir açÄ±klama geldi. Acun IlÄ±calÄ±, Survivor'da bu hafta dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± kazanan takÄ±ma bir yarÄ±ÅŸmacÄ±nÄ±n dahil olacaÄŸÄ±nÄ±, ilk eleme konseyinin ise önümüzdeki hafta gerçekleÅŸtirileceÄŸini açÄ±kladÄ±. Survivor ada konseyinde konuÅŸan IlÄ±calÄ±; “En uzun, en zor Survivor olacak. SÄ±ra geldi bir sürprize! Bu sürpriz bir en daha yaratacak.” açÄ±klamasÄ±yla zorlu bir Survivor sezonunun sinyalini verdi.