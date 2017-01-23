Acun IlÄ±calÄ± Survivor'daki yeniliÄŸi duyurdu

TV8'in sahibi Acun IlÄ±calÄ±, yeni sezona rekor reyting oranÄ±yla baÅŸlayan 'Survivor 2017' yarÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n ilk ada konseyinde Ã§arpÄ±cÄ± bilgiler verdi

Ünlü televizyoncu, "Bu seneden itibaren Survivor'da her hafta en baÅŸarÄ±lÄ± yarÄ±ÅŸmacÄ± belli olacak. NasÄ±l bell olacak? Bir hafta boyunca oynanan oyunlarda kim en çok puan alÄ±rsa, o haftanÄ±n yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ± olacak ve ona bir ödül verilecek. KÄ±z ve erkek olarak 2 kiÅŸi seçilecek. HaftanÄ±n birincisini her hafta burada açÄ±klayacaÄŸÄ±z. Ona ufak da olsa bir ayrÄ±calÄ±k tanÄ±yacaÄŸÄ±z" dedi.

FÄ°NAL ATIÅžINI YAPANA 2, BAYRAK YARIÅžINA 3 PUAN

Puanlama sisteminin nasÄ±l iÅŸleyeceÄŸini de duyuran IlÄ±calÄ±, "Bireysel yarÄ±ÅŸmalarda kazanan 3 puan alacak. Ä°kili yarÄ±ÅŸmalarÄ±n galipleri 2 puan alacak. Daha çoklu yarÄ±ÅŸmalarda final atÄ±ÅŸÄ±nÄ± yapan 2, diÄŸerleri 1 puan alacak. Bayrak yarÄ±ÅŸÄ±na da 3'er puan veriyoruz" ifadelerini kullandÄ±.