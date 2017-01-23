Usta sanatÃ§Ä± NeÅŸet ErtaÅŸ iÃ§in anlamlÄ± tÃ¶ren

TÃ¼rk Halk MÃ¼ziÄŸinin efsane sanatÃ§Ä±larÄ±ndan NeÅŸet ErtaÅŸ'Ä±n hayatÄ±nÄ± anlatan oyun Berlin'de sahnelenecek

Türk halkÄ±nÄ±n gönlünde "BozkÄ±rÄ±n Tezenesi" olarak yer edinen NeÅŸet ErtaÅŸ'Ä±n hayatÄ±ndan yola çÄ±kÄ±larak hazÄ±rlanan ve sahnelendiÄŸi günden beri kapalÄ± giÅŸe oynayan "NeÅŸe, Dert, AÅŸk", Berlin'de tiyatroseverlerle buluÅŸacak.Åžirin Aktemur Toprak'Ä±n yazdÄ±ÄŸÄ±, Umut Toprak'Ä±n sahneye taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± eser, Theater28’in davetlisi olarak 28-29 Ocak'ta Berlin'de "Theater am Kufürstendamm" sahnesinde perde açacak.Oyunda NeÅŸet ErtaÅŸ'Ä± canlandÄ±ran Devlet Tiyatrosu sanatçÄ±sÄ± Alpay Ulusoy, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirmede, sahneye konulduÄŸu 27 Mart 2015'ten bu yana oyuna seyircinin ilgisinin yoÄŸun olduÄŸunu söyledi.Bu durumun seyirci sayÄ±larÄ±na da yansÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Ulusoy, oyunla yerleÅŸik tiyatrolar dÄ±ÅŸÄ±nda, ulusal ve uluslararasÄ± birçok festivale konuk olduklarÄ±nÄ± bildirdi.Festivallerde, yabancÄ± sanatçÄ±larÄ±n kendilerine NeÅŸet ErtaÅŸ'Ä± dinlediklerini ve sevdiklerini söylediÄŸini aktaran Ulusoy, ÅŸunlarÄ± ifade etti:

"Daha önce Frankfurt'ta festivale katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±k. Åžimdi de Berlin'de tiyatroseverlerle bulaÅŸacaÄŸÄ±z. Berlin'de büyük bir seyirci kitlesi ve memnuniyetle karÅŸÄ±lanacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± düÅŸünüyorum. Çünkü NeÅŸet ErtaÅŸ, Avrupa'nÄ±n her topraÄŸÄ±nda türkülerini dinletebilmiÅŸ, sevgisini, aÅŸkÄ±nÄ± anlatabilmiÅŸ, sanatÄ±yla, insanlÄ±ÄŸÄ±yla, aÅŸklarÄ±yla tanÄ±nan bir usta. 7’den 70’e, zengininden fakirine, iÅŸçisinden patronuna, halkÄ±ndan vekiline herkesin bildiÄŸi, herkesin aynÄ± uzaklÄ±kla ya da yakÄ±nlÄ±kla dinleyebildiÄŸi bir sanatçÄ±. UstanÄ±n dediÄŸi gibi 'gönülden gelen gönülle gider'. Ä°ÅŸte NeÅŸet ErtaÅŸ gönülden geleni gönülle gönderebilmiÅŸ, sazÄ±yla, sözüyle bunu baÅŸarabilmiÅŸ bir usta."

Ulusoy, oyunda ellerinden geldiÄŸince usta sanatçÄ±nÄ±n samimiyetini ve duruÅŸunu sahneye taÅŸÄ±maya, seyirciyle onun kurduÄŸu gibi samimi bir diyalog kurmaya çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayarak, "Zannediyorum bunda da baÅŸarÄ±lÄ± olduk. Oyunun baÅŸarÄ±sÄ± zaten seyirci rakamlarÄ±na yansÄ±yor. 2 yÄ±lda yaklaÅŸÄ±k 500 kiÅŸilik bir salonda 162 oyunda, kapalÄ± giÅŸe oynayarak 72 bin seyirciye ulaÅŸtÄ±k. Bu hem biz hem Devlet TiyatrolarÄ± Genel MüdürlüÄŸünü için çok gurur verici." diye konuÅŸtu.