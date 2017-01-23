Mehmet Erbil'in kÄ±zÄ± sosyal medyadan bÃ¶yle isyan etti

Mehmet Erbil'in kÄ±zÄ± Sezin Erbil, sosyal medyadan takipÃ§isinin hakaret dolu mesajÄ±na karÅŸÄ± tepkisini gÃ¶sterdi.

Ünlü ÅŸovmen Mehmet Ali Erbil'in kÄ±zÄ± Sezin Erbil, bir takipçisinden gelen yoruma isyan etti. O hakaret dolu yorumu sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸan Sezin Erbil'in cevabÄ± sert oldu.Bir takipçisi tarafÄ±ndan Sezin Erbil'e gönderilen yorumda ÅŸu ifadeler yer alÄ±yordu: "Allah'tan korkun hepiniz. BabanÄ±zÄ±n istediÄŸi kÄ±zlarla arkadaÅŸ oluyorsunuz veya olur gibi yapÄ±yorsunuz. Söyleyin bakalÄ±m kaç kÄ±zÄ± babanÄ±zÄ±n yataÄŸÄ±na böyle düÅŸürdünüz? Allah büyük... ÇÄ±kar inÅŸallah sizden de bir gün günahlarÄ±."

"BÖYLESÄ°NÄ° HÄ°Ç GÖRMEDÄ°M"

Bu zamana kadar hayatÄ±nda utanÄ±lacak hiçbir ÅŸey yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Sezin Erbil, takipçisine ÅŸu sözlerle cevap verdi: "Bana gelen yoruma bakÄ±n daha doÄŸrusu hakaret ve beddua!!! Sen kimsin ki bana iftira atÄ±p bir de beddua ediyorsun? Bugüne kadar kötü yorum çok az geldi ama böylesini hiç görmedim! Ben doÄŸduÄŸumdan beri ünlü bir babanÄ±n çocuÄŸuyum!!! Ve hayatÄ±mda utanÄ±lacak hiçbir ÅŸey yapmadÄ±m.

"ALLAH'INIZDAN BULUN"

Bu kadar düzgün yaÅŸayan bana da dil uzatÄ±yorsanÄ±z Allah'Ä±nÄ±zdan bulun!!! Bir düÅŸünün bakalÄ±m benim yerimde, yaÅŸam standartlarÄ±mda ÅŸöhretli birinin çocuÄŸu olup böyle yaÅŸayan kaç kiÅŸiyiz? Yeter ya takdir etmiyorsunuz bari hak yemeyin günah!!!"