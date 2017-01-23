DolarÄ±n yÃ¼kseliÅŸi pop mÃ¼ziÄŸin kraliÃ§esini vurdu

ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Demet AkalÄ±n, dolarÄ±n ve euronun artmasÄ±yla ev alamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemesi Ã¼zerine akÄ±llara ErdoÄŸan'Ä±n "DolarlarÄ±nÄ±zÄ± liraya Ã§evirin" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±na karÅŸÄ± verdiÄŸi yanÄ±t geldi.

Bir mobilya markasÄ±nÄ±n reklamÄ±nda oynayan Demet AkalÄ±n "Ev almayÄ± düÅŸünüyordum. Dolar ve euro artÄ±nca vazgeçtim. Ekonomik olarak küçülmeye gidiyorum. Eve tadilat yapÄ±p sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± dönemi böyle atlatacaÄŸÄ±z " dedi. Türk LirasÄ±'nÄ±n ABD DolarÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda deÄŸer kaybÄ± sonrasÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan halka seslenmiÅŸ ve 'DolarlarÄ±nÄ±zÄ± bozdurun, altÄ±na, Türk LirasÄ±'na çevirin' çaÄŸrÄ±sÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±. Bu çaÄŸrÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bazÄ± ünlü isimler dolarlarÄ±nÄ± bozdurup dekontlarÄ±nÄ± sosyal medyada paylaÅŸarak bu çaÄŸrÄ±ya destek vermiÅŸti. O günlerde Demet AkalÄ±n; CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n "DolarlarÄ±nÄ±zÄ± bozdurun, liraya dönün" uyarÄ±sÄ±na uyup uymadÄ±ÄŸÄ± sorulunca "HayÄ±r, ben döviz bozdurmadÄ±m çünkü zaten ben hep lira kullanÄ±yorum" demiÅŸti.