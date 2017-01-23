Hayrettin'in Eyfel Kulesi'ne TÃ¼rk bayraÄŸÄ± asma giriÅŸimi bÃ¶yle sonuÃ§landÄ±

TÃ¼rkiye'nin "Bayrak asan adamÄ±" olarak bilinen Salih TahtalÄ±oÄŸlu'nun Eyfel Kulesi'ne bayrak asma giriÅŸimi gÃ¶revlilerin kuleden uzaklaÅŸtÄ±rmasÄ±yla sona erdi.

Tüm Türkiye tarafÄ±ndan 'Bayrak Asan Adam' olarak tanÄ±nan Salih TahtalÄ±oÄŸlu bu kez de farklÄ± bir projenin içinde yer aldÄ±. GeçtiÄŸimiz haftasonu Dursunbey'e gelerek 'Bayrak Asan DayÄ±' Salih TahtalÄ±oÄŸlu'nun o meÅŸhur balkonundaki bayraÄŸÄ± teslim alan ünlü komedyen Hayrettin, bayraÄŸÄ± Paris'e götürerek Eyfel Kulesi'nde dalgalandÄ±racaÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti. Dursunbey'de gerçekleÅŸen çekimler sonrasÄ± bayraÄŸÄ± Paris'e götüren Hayrettin Eyfel Kulesi'ne tÄ±rmanarak BayraÄŸÄ±mÄ±zÄ± dalgalandÄ±rmak istedi.

GÖREVLÄ°LER UZAKLAÅžTIRDI

Aksiyon dolu dakikalarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± videonun sonunda Hayrettin, kule görevlileri tarafÄ±ndan Eyfel'den uzaklaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. Hayrettin'in ikinci denemesinde ise görevlilerin grevde olmasÄ± sebebi ile kule ziyaretlere kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± için bayrak asma giriÅŸimi yine sonuçsuz kaldÄ±. Hayrettin ilerleyen günlerde yeniden bayraÄŸÄ± asmak üzere Eyfel Kulesi'ne çÄ±kacak.