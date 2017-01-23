Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 23/01/2017 20:17

Arda Turan Emre Ã‡olak'Ä±n dÃ¶vmesini tiye aldÄ±


Arda Turan sosyal medya hesabÄ±ndan, Emre Ã‡olak'Ä±n "One" yazÄ±lÄ± dÃ¶vmesi iÃ§in " Ne kadar da yaratÄ±cÄ±" yorumunu yaparak, kahkaha emojilerini sÄ±raladÄ±.

Kariyerlerini Ä°spanya'da sürdüren milli oyuncularÄ±mÄ±z Arda Turan ile Emre Çolak, ilk fÄ±rsatta bir araya gelirken ortaya gülümseten görüntüler çÄ±ktÄ±.Barcelona'da top koÅŸturan Arda Turan ve Deportivo La Caruna oyuncusu Emre Çolak, sosyal medyada futbol hayatÄ±nÄ± Çin'de sürdüren Burak YÄ±lmaz ile yaptÄ±klarÄ± görüntülü sohbeti paylaÅŸtÄ±. Arda Turan paylaÅŸÄ±mda 'Hasret rüzgarlarÄ± çok erken esti." ifadelerini kullandÄ±.

DALGA GEÇTÄ°

Sosyal medya hesabÄ±ndan Emre Çolak'Ä±n yeni dövmesini paylaÅŸan Arda Turan ise baÅŸarÄ±lÄ± oyuncuyu fena diline doladÄ±. 'One' yazÄ±lÄ± dövme için 'Ne kadar da yaratÄ±cÄ±' yorumunu yapan Arda Turan, kahkaha emojilerini sÄ±ralamayÄ± ihmal etmedi. Olaydan habersiz olan Emre Çolak, hakkÄ±nda yapÄ±lan yorumlarÄ±n ardÄ±ndan durumunun farkÄ±na vardÄ±.

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