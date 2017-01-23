Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 23/01/2017 20:40

YÄ±lmaz ErdoÄŸan Londraâ€™da MÃ¼naÅŸaka edecek

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ÃœnlÃ¼ sanatÃ§Ä±, YÄ±lmaz ErdoÄŸan yaÅŸamÄ±nÄ± â€˜MÃ¼naÅŸakaâ€™ ile anlatÄ±yor. YÄ±lmaz ErdoÄŸan, son filmi EkÅŸi Elmalar'dan sonra 'MÃ¼naÅŸaka' gÃ¶sterisi ile ile izleyiciyle buluÅŸuyor. ÃœnlÃ¼ yÃ¶netmen YÄ±lmaz ErdoÄŸan, KÃ¶yceÄŸizâ€™deki yeni yaÅŸamÄ±nÄ±, tek kiÅŸilik gÃ¶sterisi â€˜MÃ¼naÅŸakaâ€™ ile anlatacak. ErdoÄŸan, 12 yÄ±llÄ±k aranÄ±n ardÄ±ndan yepyeni bir oyunla tiyatroseverlerin karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kÄ±yor.

Avrupa AjansÄ± (AVA) Halil ErdoÄŸan/Londra-Ünlü sanatçÄ±, YÄ±lmaz ErdoÄŸan yaÅŸamÄ±nÄ± ‘MünaÅŸaka’ ile anlatÄ±yor. YÄ±lmaz ErdoÄŸan, son filmi EkÅŸi Elmalar'dan sonra 'MünaÅŸaka' gösterisi ile ile izleyiciyle buluÅŸuyor. Ünlü yönetmen YÄ±lmaz ErdoÄŸan, KöyceÄŸiz’deki yeni yaÅŸamÄ±nÄ±, tek kiÅŸilik gösterisi ‘MünaÅŸaka’ ile anlatacak. ErdoÄŸan, 12 yÄ±llÄ±k aranÄ±n ardÄ±ndan yepyeni bir oyunla tiyatroseverlerin karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kÄ±yor.

 

 

 

Çok komik ve ”hakiki” bir yolculuk

 

Uzun soluklu bir aradan sonra tiyatro seyircisiyle buluÅŸacak olan YÄ±lmaz ErdoÄŸan, bir yandan dijital teknoloji ve sosyal medyaya dair güçlü tespitleriyle bir yandan da kendine dair merak edilen sorulara vereceÄŸi cevaplarla seyirciyi çok komik ve ”hakiki” bir yolculuÄŸun içine alacak.

 

 

 

Online bilet satÄ±ÅŸÄ±

 

ErdoÄŸan’Ä±n tek kiÅŸilik anlatÄ±sÄ± ‘MünaÅŸaka’ Güney Londra’da Greenwich Londra O2 salonunda sahnelenecek… Bilet satÄ±ÅŸ su an sadece inrernet üzerinden online olarak ÅŸu adresten www.axs.com alÄ±nÄ±yor

 

 

 

Pazar kahvaltÄ±sÄ±nda buluÅŸtular

 

YÄ±lmaz ErdoÄŸan, Ä°ngiltere’nin baÅŸkenti Londra’da ünlü organizatör Ä°smail DoÄŸuÅŸ’un misafiri oldu. Mem&Laz Restaurantlar gurubu baÅŸkanÄ± Mehmet Kocakerim’in evsahipliÄŸinde Kilis Restaurant’ta pazar kahvaltÄ±sÄ±nda etkinliÄŸin ana sponsorlarÄ±ndan PÄ±nar Su Avrupa Bayisi Mustafa Çevik, Mezopotamya RestaurantlarÄ± sahibi Fakirulah Günlübol YÄ±lmaz ErdoÄŸan ile biraraya geldi.  

 

26 Mart’ta o2 indigo’da

 

26 MART o2 indigo KapÄ± açÄ±lÄ±ÅŸ 6.30 Bilgi ve sponsorluk için 07547417863

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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