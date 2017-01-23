Ã–ykÃ¼ Ã‡elik gÃ¶nlÃ¼nÃ¼ kime kaptÄ±rdÄ±

ÃœnlÃ¼ sanatÃ§Ä±, YÄ±lmaz ErdoÄŸan yaÅŸamÄ±nÄ± â€˜MÃ¼naÅŸakaâ€™ ile anlatÄ±yor. YÄ±lmaz ErdoÄŸan, son filmi EkÅŸi Elmalar'dan sonra 'MÃ¼naÅŸaka' gÃ¶sterisi ile ile izleyiciyle buluÅŸuyor. ÃœnlÃ¼ yÃ¶netmen YÄ±lmaz ErdoÄŸan, KÃ¶yceÄŸizâ€™deki yeni yaÅŸamÄ±nÄ±, tek kiÅŸilik gÃ¶sterisi â€˜MÃ¼naÅŸakaâ€™ ile anlatacak. ErdoÄŸan, 12 yÄ±llÄ±k aranÄ±n ardÄ±ndan yepyeni bir oyunla tiyatroseverlerin karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kÄ±yor.