Ã–ykÃ¼ Ã‡elik gÃ¶nlÃ¼nÃ¼ kime kaptÄ±rdÄ±

Oyuncu Ã–ykÃ¼ Ã‡elik, iÅŸ adamÄ± Serdal AdalÄ±'nÄ±n oÄŸlu Serhan AdalÄ± ile aÅŸk yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± iddia ediliyor.
BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n eski yöneticisi, iÅŸ adamÄ± Serdal AdalÄ±'nÄ±n oÄŸlu Serhan AdalÄ± aÅŸkÄ± magazin dünyasÄ±nda buldu. Oyuncu Öykü Çelik ile flört etmeye baÅŸladÄ±. 1 aydÄ±r birlikte olduklarÄ± söylenen sevgililer önceki gece NiÅŸantaÅŸÄ± Dutluk'taydÄ±. Serhan AdalÄ±'nÄ±n Öykü Çelik için ardÄ± ardÄ±nda ÅŸampanya açtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iddia edildi. Gece kulübünden el ele çÄ±kan taze aÅŸÄ±klar flaÅŸlar patlayÄ±nca telaÅŸlandÄ±. HÄ±zla kapÄ±da bekleyen araçlarÄ±na koÅŸtular. Öykü Çelik, AÄŸustos 2014'te evlendiÄŸi BursalÄ± Ahmet Çakan'dan KasÄ±m 2015'te boÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±. Geçen yaz da meslektaÅŸÄ± Burak Çelik ile birlikte olmuÅŸtu.