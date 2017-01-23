Chloe Loughnan Serdar OrtaÃ§ iÃ§in silikon taktÄ±rdÄ±

Serdar OrtaÃ§'Ä±n eÅŸi Chloe Loughnan gÃ¶ÄŸÃ¼slerine silikon taktÄ±rmak iÃ§in operasyon geÃ§irdi.

Estetik operasyon geçiren ünlüler listesine bir isim daha eklendi. Serdar Ortaç'Ä±n eÅŸi Chloe Loughnan'Ä±n göÄŸüslerine silikon taktÄ±rmak için operasyon geçirdiÄŸi öÄŸrenildi. Ünlü sanatçÄ±nÄ±n da eÅŸinin bu davranÄ±ÅŸÄ±nÄ± desteklediÄŸi öÄŸrenildi.

HERKESTEN GÄ°ZLEDÄ° AMA...

24 yaÅŸÄ±ndaki Loughnan, bu gizli operasyonu geçen hafta Ä°rem Derici'nin göÄŸüs estetiÄŸi yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± hastanede geçirince deÅŸifre oldu.

ÖZEL BÄ°R HASTANEDE DÄ°NLENÄ°YOR

Ä°nce görüntüsüyle bilinen Loughnan'Ä±n, küçük göÄŸüslerini büyütmek için ameliyat geçirdiÄŸi ve eÅŸinin de desteÄŸiyle özel bir hastanede dinlendiÄŸi söyleniyor.