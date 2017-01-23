Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 23/01/2017 22:24

Chloe Loughnan Serdar OrtaÃ§ iÃ§in silikon taktÄ±rdÄ±


Serdar OrtaÃ§'Ä±n eÅŸi Chloe Loughnan gÃ¶ÄŸÃ¼slerine silikon taktÄ±rmak iÃ§in operasyon geÃ§irdi.

Estetik operasyon geçiren ünlüler listesine bir isim daha eklendi. Serdar Ortaç'Ä±n eÅŸi Chloe Loughnan'Ä±n göÄŸüslerine silikon taktÄ±rmak için operasyon geçirdiÄŸi öÄŸrenildi. Ünlü sanatçÄ±nÄ±n da eÅŸinin bu davranÄ±ÅŸÄ±nÄ± desteklediÄŸi öÄŸrenildi. 

HERKESTEN GÄ°ZLEDÄ° AMA...

24 yaÅŸÄ±ndaki Loughnan, bu gizli operasyonu geçen hafta Ä°rem Derici'nin göÄŸüs estetiÄŸi yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± hastanede geçirince deÅŸifre oldu.

ÖZEL BÄ°R HASTANEDE DÄ°NLENÄ°YOR

Ä°nce görüntüsüyle bilinen Loughnan'Ä±n, küçük göÄŸüslerini büyütmek için ameliyat geçirdiÄŸi ve eÅŸinin de desteÄŸiyle özel bir hastanede dinlendiÄŸi söyleniyor.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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HÃ¼lya AvÅŸar'dan Acun IlÄ±calÄ± hakkÄ±nda flaÅŸ aÃ§Ä±klama

HÃ¼lya AvÅŸar'Ä±n Star TV'de sunmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± programÄ±n ilk fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±. ProgramÄ±n ilk konuÄŸu olan Acun IlÄ±calÄ± iÃ§in HÃ¼lya AvÅŸar'Ä±n "Ben senin cebinde hiÃ§ para gÃ¶rmedim" demesi ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±.


Ã–ykÃ¼ Ã‡elik gÃ¶nlÃ¼nÃ¼ kime kaptÄ±rdÄ±

Oyuncu Ã–ykÃ¼ Ã‡elik, iÅŸ adamÄ± Serdal AdalÄ±'nÄ±n oÄŸlu Serhan AdalÄ± ile aÅŸk yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± iddia ediliyor.

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YÄ±lmaz ErdoÄŸan Londraâ€™da MÃ¼naÅŸaka edecek

ÃœnlÃ¼ sanatÃ§Ä±, YÄ±lmaz ErdoÄŸan yaÅŸamÄ±nÄ± â€˜MÃ¼naÅŸakaâ€™ ile anlatÄ±yor. YÄ±lmaz ErdoÄŸan, son filmi EkÅŸi Elmalar'dan sonra 'MÃ¼naÅŸaka' gÃ¶sterisi ile ile izleyiciyle buluÅŸuyor. ÃœnlÃ¼ yÃ¶netmen YÄ±lmaz ErdoÄŸan, KÃ¶yceÄŸizâ€™deki yeni yaÅŸamÄ±nÄ±, tek kiÅŸilik gÃ¶sterisi â€˜MÃ¼naÅŸakaâ€™ ile anlatacak. ErdoÄŸan, 12 yÄ±llÄ±k aranÄ±n ardÄ±ndan yepyeni bir oyunla tiyatroseverlerin karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kÄ±yor.