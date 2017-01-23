HÃ¼lya AvÅŸar'dan Acun IlÄ±calÄ± hakkÄ±nda flaÅŸ aÃ§Ä±klama

HÃ¼lya AvÅŸar'Ä±n Star TV'de sunmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± programÄ±n ilk fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±. ProgramÄ±n ilk konuÄŸu olan Acun IlÄ±calÄ± iÃ§in HÃ¼lya AvÅŸar'Ä±n "Ben senin cebinde hiÃ§ para gÃ¶rmedim" demesi ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±.

YakÄ±nda Star TV'de 'Bir Hülya AvÅŸar Sohbeti' adlÄ± program yapmaya baÅŸlayacak Hülya AvÅŸar'Ä±n ilk konuÄŸu Acun IlÄ±calÄ± oldu. ProgramÄ±n ilk fragmanÄ± yayÄ±nlandÄ±. IlÄ±calÄ±, yayÄ±nda program yapÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±ndan, kanal sahibi olma öyküsünü anlattÄ±. Hatta sÄ±k sÄ±k fotoÄŸraf paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± sevgilisi Åžeyma SubaÅŸÄ±'ya deÄŸinmeden de edemedi. Özel hayatÄ± hakkÄ±nda konuÅŸmaktan kaçÄ±nan IlÄ±calÄ±, iliÅŸkisine dair küçük tüyolarÄ± AvÅŸar'a anlattÄ±.

"SEN HÄ°Ç MÄ°DYE GÖRMEMÄ°ÅžSÄ°NDÄ°R"

"Midye yemeye çaÄŸÄ±rdÄ±lar, gidip yedim, ben öyle bir tipim" diyen IlÄ±calÄ±'ya, Hülya AvÅŸar, "Ben nasÄ±l tipim" diye sorunca, IlÄ±calÄ±, "Sen midye görmemiÅŸsindir" diye cevap veriyor.

"BEN SENÄ°N CEBÄ°NDE HÄ°Ç PARA GÖRMEDÄ°M"

Programlar yapÄ±p, yÄ±lda 100 kere birinci olmuÅŸ birinin kanal satÄ±n almasÄ±nÄ±n ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylerken, AvÅŸar'Ä±n araya girip "Ben senin cebinde hiç para görmedim" demesi dikkat çekiyor.

"SURVÄ°VOR KADINLAR Ä°ÇÄ°N FUTBOL"

Hülya AvÅŸar, "ÇocukluÄŸunda oyun mu oynamadÄ±n acaba" deyince, IlÄ±calÄ±; "Ben saçma sapan bir adamÄ±m. Oyun oynatmakla ve oyun oynamakla kafayÄ± yemiÅŸ biriyim" diyor.