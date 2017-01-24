MÃ¼jde Ar 8 sene sonra beyaz perdeye geri dÃ¶nÃ¼yor

ÃœnlÃ¼ oyuncu MÃ¼jde Ar, senaryosunu kendi yazdÄ±ÄŸÄ± filmin yÃ¶netmen koltuÄŸuna oturacak.

Türk sinemasÄ±na damga vuran isimlerin baÅŸÄ±nda gelen Müjde Ar, sekiz yÄ±l aradan sonra sinemaya dönüyor. Son olarak 'BozkÄ±rda Deniz KabuÄŸu' filminde yer alan usta oyuncu, senaryosunu yazdÄ±ÄŸÄ± filmde yönetmen koltuÄŸuna oturacak. BaÅŸrolünde Ar'Ä±n yer alacaÄŸÄ± projenin çekimleri ekim ayÄ±nda GüneydoÄŸu'da baÅŸlayacak.

GERÇEK ADI KAMÄ°LE SUAT EBREM

Gerçek adÄ± Kamile Suat Ebrem olan Müjde Ar, 1954 yÄ±lÄ±nda Ä°stanbul'da doÄŸdu. Ünlü ÅŸarkÄ± sözü yazarÄ± Aysel Gürel ile Tercüman Gazetesi muhabirlerinden Vedat AkÄ±n'nÄ±n kÄ±zÄ± olarak dünyaya geldi. Anne babasÄ± çok küçük yaÅŸta 3 yaÅŸÄ±ndayken ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± için dedesinin yanÄ±nda büyüdü. KardeÅŸi Mehtap Ar da daha sonra ÅŸarkÄ±cÄ± olarak tanÄ±ndÄ±.

AÅžK-I MEMNU Ä°LE TELEVÄ°ZYON DÜNYASINA ADIM ATTI

Ünlü oyuncu, gençliÄŸinde bir süre tiyatro oyunculuÄŸu ve mankenlik yaptÄ±ktan sonra 1974 yÄ±lÄ±nda ilk kez "AÅŸk-Ä± Memnu" adlÄ± dizi ile televizyon dünyasÄ±na girdi. 1975 yÄ±lÄ±nda "Babacan" adlÄ± film ile sinemaya geçti. Daha sonralarÄ± özellikle kadÄ±n sorunlarÄ±nÄ± iÅŸleyen filmler ile tanÄ±ndÄ±. ArdÄ±ndan 1976 yÄ±lÄ±nda Kemal Sunal, Åžener Åžen, Adile NaÅŸit, AyÅŸen Gruda gibi isimlerin yer aldÄ±ÄŸÄ± "Tosun PaÅŸa" adlÄ± filmde "Leyla" karakteriyle rol aldÄ±. Hemen ardÄ±ndan 1978 yÄ±lÄ±nda "Kibar Feyzo" ve 1979 yÄ±lÄ±nda "Lanet" gibi filmlerde yer aldÄ±. 80li yÄ±llarÄ±n Türk SinemasÄ±'nÄ±n önemli isimlerimden olan Müjde Ar, 1984'de "Fahriye Abla", 1985'de "AdÄ± Vasfiye", 1986'da "Ah Belinda" ve 1989 yÄ±lÄ±nda "Arabesk" adlÄ± filmlerle öne çÄ±ktÄ±.Ä°lk evliliÄŸini 1973 yÄ±lÄ±nda sinema yönetmeni Samim DeÄŸer ile yapan ünlü oyuncu, bir yÄ±lÄ±n sonunda boÅŸandÄ±.Yönetmen Ertem EÄŸilmez, müzisyen Atilla ÖzdemiroÄŸlu ile de bir süre adÄ± anÄ±lan Müjde Ar, CHP'li Ercan KarakaÅŸ ile bir birliktelik yaÅŸÄ±yor.

AÄžIR ROMAN, DAR ALANDA KISA PASLAÅžMALAR, KOMSER ÅžEKSPÄ°R, EÄžRETÄ° GELÄ°N...

Uzun süre ara verdiÄŸi oyunculuk yaÅŸamÄ±na 1997 yÄ±lÄ±nda baÅŸrollerinde SavaÅŸ Dinçel, Okan Bayülgen, Mustafa UÄŸurlu'nun bulunduÄŸu yönetmenliÄŸini Mustafa AltÄ±oklar'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± "AÄŸÄ±r Roman" ile devam eden Müjde Ar, 2000 yÄ±lÄ±nda "Dar Alanda KÄ±sa PaslaÅŸmalar" filminde Aynur karakterini canlandÄ±rdÄ±. Bu filmi 2001 yÄ±lÄ±nda yönetmenliÄŸini Sinan Çetin'nin yaptÄ±ÄŸÄ±, baÅŸrollerinde Kadir Ä°nanÄ±r ve Pelin Batu'nun bulunduÄŸu "Komser Åžekspir" izledi. 2005 yÄ±lÄ±nda ise Nurgül YeÅŸilçay ile birlikte "EÄŸreti Gelin" adlÄ± filmde rol aldÄ±.