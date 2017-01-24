Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 24/01/2017 09:46

Ä°ÅŸte TÃ¼rkan Åžoray'Ä±n yeni malikanesi


ÃœnlÃ¼ oyuncu TÃ¼rkan Åžoray, Beykoz'daki yeni villasÄ±na taÅŸÄ±ndÄ±.

YeÅŸilçam'Ä±n sultanÄ± Türkan Åžoray, yeni evine taÅŸÄ±ndÄ±. Åžoray, Beykoz'daki Çubuklu Vadi Evleri'nden 8 milyon liraya villa aldÄ±. Usta oyuncu, 2.5 ay süren ev dekorasyonu için ise 4 milyon lira harcadÄ±.Åžoray, üç katlÄ± villasÄ±nda ödül ve plaketleri için özel bir oda ayÄ±rdÄ±. Ünlü sanatçÄ±, yürümekte zorlandÄ±ÄŸÄ± için de eve asansör yaptÄ±rdÄ±. TeraslÄ± olan kata yerleÅŸen Åžoray, kÄ±zÄ± YaÄŸmur'a da orta katÄ± tahsis etti. BahçÄ±vana gerek duymayan Türkan Åžoray, evin bahçesine çiçekleri kendisi dikti.

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