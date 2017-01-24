SÄ±nav kaÄŸÄ±dÄ±nÄ± sosyal medyada yayÄ±nlayan Aleyna Tilki'ye okul yÃ¶netiminden kÃ¶tÃ¼ haber

Aleyna Tilki, sÄ±nav kaÄŸÄ±dÄ±nÄ± sosyal medyada paylaÅŸÄ±nca tÃ¼m sÄ±navlarÄ±nÄ±n iptal edildiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±. TÃ¼m sÄ±navlarÄ±na tekrardan giren Ã¼nlÃ¼ popÃ§u, Ã§ok istediÄŸi teÅŸekkÃ¼r belgesini kÃ¼Ã§Ã¼k bir puan farkÄ±yla kaÃ§Ä±rdÄ±.

Gece kulüplerinde sahneye çÄ±kmasÄ± yasaklanan 16 yaÅŸÄ±ndaki Aleyna Tilki'ye bir ÅŸok daha. ÖÄŸrenim hayatÄ±na Fenerbahçe Anadolu Lisesi'nde devam eden genç ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n 100 puan sevinci pahalÄ±ya patladÄ±.

OKUL YÖNETÄ°MÄ° DÄ°SÄ°PLÄ°NE VERDÄ°

Fizik dersinden aldÄ±ÄŸÄ± notun sevincini, sÄ±nav kaÄŸÄ±dÄ±nÄ± sosyal medyada paylaÅŸarak kutlayan Aleyna Tilki'yi okul yönetimi disipline verdi.

TÜM DERSLERDEN YENÄ°DEN SINAVA GÄ°RDÄ°

HT Magazin'in haberine göre; ÖÄŸretmenler kurulu paylaÅŸÄ±mÄ± nedeniyle genç ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n bütün derslerden tekrar sÄ±nava girmesi kararÄ± aldÄ±. Bir kez daha sÄ±nava giren Tilki, daha önceki notlarÄ±na yakÄ±n notlar alÄ±rken; söz konusu paylaÅŸÄ±mÄ± okul yönetiminin isteÄŸiyle sosyal medya hesaplarÄ±ndan sildi.

'TEÅžEKKÜR'Ü KAÇIRDI

Tilki, çok istediÄŸi teÅŸekkür belgesini kÄ±l payÄ± kaçÄ±rÄ±rken, ailesine ikinci dönem takdir alma sözü verdi. Aleyna Tilki'nin sÄ±nav kaÄŸÄ±dÄ±nÄ± 'Okula gitmiyor' iddialarÄ±na cevap olarak paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.