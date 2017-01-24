ÃœnlÃ¼ saz ustasÄ± Mehmet Asar'dan ilginÃ§ iddia Adele'in babasÄ± benim

Bodrum'da yaÅŸayan Ã¼nlÃ¼ tÃ¼rkÃ¼cÃ¼ Mehmet Asar, Ä°ngiliz ÅŸarkÄ±cÄ± Adele'in kendi kÄ±zÄ± olduÄŸunu iddia etti.

MuÄŸla'nÄ±n Bodrum ilçesinde yaÅŸayan saz ustasÄ± ve türkücü 52 yaÅŸÄ±ndaki Mehmet Asar, 1987'nin Temmuz ayÄ±nda Bodrum'da tatil yapan bir kadÄ±nla birliktelik yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu kadÄ±nÄ±n ertesi yÄ±l mayÄ±s ayÄ±nda dünyaya getirdiÄŸi kÄ±z bebeÄŸin, ünlü Ä°ngiliz ÅŸarkÄ±cÄ± Adele olduÄŸunu öne sürdü.

"BÄ°RKAÇ KEZ TELEFONLA GÖRÜÅžTÜK"

Bodrumlu yaÅŸayan saz ustasÄ± ve türkücü Mehmet Asar, ilginç iddiasÄ±yla dikkati çekti. Bir röportajÄ±nda Türk asÄ±llÄ± olduÄŸunu söyleyen 1988 MayÄ±s doÄŸumlu ünlü ÅŸarkÄ±cÄ± Adele'nin babasÄ±nÄ±n kendisi olduÄŸunu öne sürdü. ABD'de yaÅŸayan Ä°ngiliz ÅŸarkÄ±cÄ± Adele'in annesi Penny Adkins'in tatil için 1987'de Bodrum Gümbet'e geldiÄŸini, taksi ÅŸoförlüÄŸü yaparken tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Mehmet Asar ÅŸunlarÄ± anlattÄ±:"Penny Adkins ve arkadaÅŸlarÄ±na iki hafta boyunca Bodrum koylarÄ±nÄ± ve Denizli Pamukkale'yi gezdirdim. Bana kendisini hemÅŸire olarak tanÄ±ttÄ±. O sÄ±rada birbirimizden hoÅŸlandÄ±k, sevdik. Ä°ki hafta boyunca birlikte olduk. Daha sonra tatilini uzattÄ±, bir ay sonra Ä°ngiltere'ye döndü. ArdÄ±ndan iki kez daha Bodrum'a geldi, bir ay kaldÄ±. Sonra dönerken, beni götürmek istedi. Ancak ben Ä°ngiltere'de deÄŸil Bodrum'da yaÅŸamak istediÄŸimi, istiyorsa burada kalabileceÄŸini söyledim. Memleketine döndü. Birkaç kez telefonla görüÅŸtük. O zamanÄ±n ÅŸartlarÄ±nda telefonla görüÅŸmek hem zor, hem pahalÄ±ydÄ±. Ondan sonrada görüÅŸemedik. Annesiyle birlikte olduÄŸumuz tarihle, Adele'nin doÄŸum tarihleri birbirine tam olarak uyuyor."

"PARMAKLARININ BÄ°TÄ°ÅžÄ°KLÄ°ÄžÄ° BENÄ°MKÄ° GÄ°BÄ°"

Geçen yÄ±l Adele Grammy ödüllerini kazanÄ±nca merak edip araÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Mehmet Asar ÅŸöyle devam etti: "Ailesine baktÄ±ÄŸÄ±mda, annesinin yÄ±llar önce benim birlikte olduÄŸum Ä°ngiliz kadÄ±n olduÄŸunu öÄŸrenince ÅŸoke oldum. SevdiÄŸim kadÄ±n, Adele'in annesiydi. YÄ±llar geçmesine raÄŸmen deÄŸiÅŸmemiÅŸti. ArdÄ±ndan Adele'in hareketlerini incelediÄŸimde çene, göz, yüz yapÄ±sÄ±, saçlarÄ± ve konserler sÄ±rasÄ±nda saÄŸ elini kaldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nda 3 ve 4'üncü parmaklarÄ±nÄ±n bitiÅŸik olduÄŸunu gördüm. Daha çok ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±m çünkü, benim saÄŸ elimin 3 ve 4'üncü parmaklarÄ± da kaldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mda bitiÅŸiktir. AyrÄ±ca Adele'nin söylediÄŸi ÅŸarkÄ±larda yaptÄ±ÄŸÄ± vurgular, benim söylediÄŸim eserlerdeki vurgulara çok benziyor, bu da genetik olabilir."

"O YILDAN SONRA HÄ°Ç EVLENMEDÄ°M"

Taksicilik yaptÄ±ktan sonra devlet memuru olarak çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± söyleyen Mehmet Asar, Su Ürünleri AraÅŸtÄ±rma Enstitüsü'nden emekli olduktan sonra yöresel sanatçÄ± olarak çalÄ±ÅŸmalarÄ±na devam ettiÄŸini belirterekÅŸöyle konuÅŸtu: "Adele'in annesini tanÄ±dÄ±ktan sonra bugüne kadar hiç evlenmedim. YÄ±llarÄ±m onu düÅŸünmekle geçti. Birkaç kez telefonla görüÅŸtük. Åžimdi Adele'nin gerçekleri öÄŸrenmesini istediÄŸim için bunu açÄ±klamak zorunda kaldÄ±m. Adele ve annesini Bodrum'a davet ediyorum. Gelsinler burada tatil yapsÄ±nlar, tanÄ±ÅŸalÄ±m. Adele'nin babasÄ± olduÄŸumu düÅŸünüyorum, hissediyorum. Adele isterse onun için DNA testi bile yaptÄ±rÄ±rÄ±m. Bu konuda bilinmesini istediÄŸim en önemli ÅŸey de hiçbir beklentim yok. Ben Bodrumlu'yum ve halim vaktim yerinde. Sadece kÄ±zÄ±m gerçekleri bilsin istiyorum."