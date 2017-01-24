Emre BelÃ¶zoÄŸlu Volkan Demirel'le maÃ§ Ã¶ncesi neden gÃ¼lÃ¼ÅŸtÃ¼kleri aÃ§Ä±kladÄ±

BaÅŸakÅŸehirli Emre BelÃ¶zoÄŸlu, Volkan Demirel'le maÃ§ Ã¶ncesi gÃ¼lÃ¼ÅŸmesiyle ilgili aÃ§Ä±klamalarda bulundu. BelÃ¶zoÄŸlu, "Eskiden kale seÃ§iminde 'Hangi kale olsun' diye sana soruyordum. Åžimdi yine sorayÄ±m mÄ±?' dedim, ona gÃ¼ldÃ¼k." dedi

Fenerbahçe, BaÅŸakÅŸehir'i 1-0 maÄŸlup ederek ÅŸampiyonluk için tekrar potaya girerken, maçta tüm gözler Emre BelözoÄŸlu'nun üzerindeydi. BelözoÄŸlu, polemik konusu yapÄ±lan performansÄ±nÄ± anlattÄ±.Fenerbahçe'ye karÅŸÄ± oynadÄ±ÄŸÄ± her maçta olduÄŸu gibi yine Emre ile ilgili polemikler konuÅŸuldu. TaraftarÄ±ndan büyük sevgi gördüÄŸü eski takÄ±mÄ±na karÅŸÄ± performansÄ± tartÄ±ÅŸmalara konu edildi. Maç çÄ±kÄ±ÅŸÄ± Emre'ye gündemdeki konular soruldu.

"BENÄ°M ONLARA SEVGÄ°M HÄ°Ç AZALMADI"

*Maçtan önce F.Bahçe taraftarÄ±nÄ±n sevgi gösterisi seni etkiledi mi?

Etkilemez mi? Ä°lk maçta kazandÄ±ktan sonra sevinmem onlarÄ± üzmüÅŸtü. Dün (önceki gün) böyle bir sevgi beklemiyordum. Benim de onlara olan sevgim hiç zaman azalmadÄ±. Gösterdikleri sevgi ve ilgi maç öncesi duygusal anlar yaÅŸamama neden oldu.

"KENDÄ° PERFORMANSIMI BEÄžENMEDÄ°M"

*Peki bu durum maç performansÄ±nÄ± etkiledi mi?

AslÄ±nda etkilemedi ama kötü oynadÄ±m. Fenerbahçe maça iyi hazÄ±rlanmÄ±ÅŸtÄ±. Sürekli pres yaparak üzerimize büyük baskÄ± kurdular. Bu da iyi oynamamÄ±zÄ± engelledi. Topun bana çarpÄ±p gol olmasÄ± moralimi çok bozdu. Kötü oynadÄ±m. Sadece oyun olarak deÄŸil sertlik olarak da kendimi iyi görmedim. Daha agresif olabilirdim. Belki de o duygusallÄ±k bilinç altÄ±mda performansÄ±ma etki etti. Kendi performansÄ±mÄ± hiç beÄŸenmedim.

*Fenerbahçe'nin performansÄ±nÄ± nasÄ±l buldun?

Çok iyiydiler. Maç boyunca iyi oynamamÄ±zÄ± engellediler. Belki de biz takÄ±m olarak çok kötüydük.

"FENERBAHÇE'NÄ°N KAZANARAK DEVAM ETMESÄ° GEREK"

*Bu galibiyet Fenerbahçe'nin ÅŸampiyonluk ÅŸansÄ±nÄ± nasÄ±l etkiler sence?

Ben onlarÄ± kafaya takmÄ±yorum. Okumuyorum bile. Volkan'a ÅŸunu söyledim: "Eskiden (F.Bahçe'de oynarken) kale seçiminde 'Hangi kale olsun' diye sana soruyordum. Åžimdi yine sorayÄ±m mÄ±?" GüldüÄŸümüz ÅŸey buydu."