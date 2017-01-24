Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 24/01/2017 12:01

AvustralyalÄ± oyuncu Johann Ofner klip Ã§ekiminde vuruldu


AvustralyalÄ± oyuncu Johann Ofner, klip Ã§ekimlerinde kullanÄ±lan ateÅŸli silahlar nedeniyle gÃ¶ÄŸÃ¼sÃ¼nden vurularak hayata gÃ¶zlerini yumdu.

28 yaÅŸÄ±ndaki AvustralyalÄ± oyuncu Johann Ofner, bir hip hop ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ±n klip çekimlerinde ateÅŸli silah kullanÄ±lan bir sahnede, kazayla göÄŸsünden vuruldu. CNN'in aktardÄ±ÄŸÄ±na göre, olayÄ± soruÅŸturan Detektif Tom Armitt, müzik klibinin çekimleri sÄ±rasÄ±nda mizansen gereÄŸi çeÅŸitli silahlarÄ±n kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Armitt, göÄŸsünden vurularak olay yerinde hayatÄ±nÄ± kaybeden Ofner'le ilgili soruÅŸturma yürütüldüÄŸünü, olayÄ±n nasÄ±l meydana geldiÄŸinin henüz tespit edilemediÄŸini söyledi. Aksiyon içeren sahneler çeken deneyimli dublör Johann Ofner, olay sÄ±rasÄ±nda Sidney'de 'Blissn Eso' isimli hip hop grubunun müzik videosunda oynuyordu.Grubun üyeleri de resmi facebook hesabÄ±ndan, olaydan büyük üzüntü duyduklarÄ±nÄ± bildiren bir baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± mesajÄ± yayÄ±nladÄ±.

 

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


ÃœnlÃ¼ oyuncu Julien Macdonald galaya elbisesiyle damgasÄ±nÄ± vurdu

Derin dekolteli elbisesiyle Julien Macdonald galada dikkatleri Ã¼zerine Ã§ekti.


Ã‡aÄŸatay Ulusoy kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastaneden kaÃ§mak iÃ§in dublÃ¶r kullandÄ±

Ã–nceki gÃ¼n neden hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bilinmeyen Ã‡aÄŸatay Ulusoy, bir hastane gÃ¶revlisini aracÄ±na bindirip gÃ¶ndererek basÄ±n mensuplarÄ±nÄ± atlatmaya Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±na raÄŸmen baÅŸarÄ±sÄ±z oldu.


Emre BelÃ¶zoÄŸlu Volkan Demirel'le maÃ§ Ã¶ncesi neden gÃ¼lÃ¼ÅŸtÃ¼kleri aÃ§Ä±kladÄ±

BaÅŸakÅŸehirli Emre BelÃ¶zoÄŸlu, Volkan Demirel'le maÃ§ Ã¶ncesi gÃ¼lÃ¼ÅŸmesiyle ilgili aÃ§Ä±klamalarda bulundu. BelÃ¶zoÄŸlu, "Eskiden kale seÃ§iminde 'Hangi kale olsun' diye sana soruyordum. Åžimdi yine sorayÄ±m mÄ±?' dedim, ona gÃ¼ldÃ¼k." dedi