AvustralyalÄ± oyuncu Johann Ofner klip Ã§ekiminde vuruldu

AvustralyalÄ± oyuncu Johann Ofner, klip Ã§ekimlerinde kullanÄ±lan ateÅŸli silahlar nedeniyle gÃ¶ÄŸÃ¼sÃ¼nden vurularak hayata gÃ¶zlerini yumdu.

28 yaÅŸÄ±ndaki AvustralyalÄ± oyuncu Johann Ofner, bir hip hop ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ±n klip çekimlerinde ateÅŸli silah kullanÄ±lan bir sahnede, kazayla göÄŸsünden vuruldu. CNN'in aktardÄ±ÄŸÄ±na göre, olayÄ± soruÅŸturan Detektif Tom Armitt, müzik klibinin çekimleri sÄ±rasÄ±nda mizansen gereÄŸi çeÅŸitli silahlarÄ±n kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Armitt, göÄŸsünden vurularak olay yerinde hayatÄ±nÄ± kaybeden Ofner'le ilgili soruÅŸturma yürütüldüÄŸünü, olayÄ±n nasÄ±l meydana geldiÄŸinin henüz tespit edilemediÄŸini söyledi. Aksiyon içeren sahneler çeken deneyimli dublör Johann Ofner, olay sÄ±rasÄ±nda Sidney'de 'Blissn Eso' isimli hip hop grubunun müzik videosunda oynuyordu.Grubun üyeleri de resmi facebook hesabÄ±ndan, olaydan büyük üzüntü duyduklarÄ±nÄ± bildiren bir baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± mesajÄ± yayÄ±nladÄ±.