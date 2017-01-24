Ã‡aÄŸatay Ulusoy kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastaneden kaÃ§mak iÃ§in dublÃ¶r kullandÄ±

Ã–nceki gÃ¼n neden hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bilinmeyen Ã‡aÄŸatay Ulusoy, bir hastane gÃ¶revlisini aracÄ±na bindirip gÃ¶ndererek basÄ±n mensuplarÄ±nÄ± atlatmaya Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±na raÄŸmen baÅŸarÄ±sÄ±z oldu.

ÇaÄŸatay Ulusoy, önceki gün Maslak AcÄ±badem Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Bir saat kadar hastanede kalan Ulusoy, çÄ±kÄ±ÅŸta görüntülenmemek için dublör kullandÄ±. Ünlü oyuncu aracÄ±nÄ± otopark bölümüne getirtti ve bir hastane görevlisini araca bindirip gönderdi. Ama bu ÅŸaÅŸÄ±rtma da bir iÅŸe yaramadÄ±. Åžu sÄ±ralar 'Ä°çerde' dizisindeki performansÄ±yla dikkatleri üzerine çeken usta oyuncunun hastaneye neden geldiÄŸiyle ilgili bilgi alÄ±namadÄ±.