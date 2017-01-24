Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 24/01/2017 14:44

YeÅŸim SalkÄ±m kansere mi yakalandÄ±

yeÅŸim salkÄ±m

ÅžarkÄ±cÄ± ve oyuncu YeÅŸim SalkÄ±m Duymayan KalmasÄ±n adlÄ± magazin programÄ±nda flaÅŸ aÃ§Ä±klamalarda bulundu

YeÅŸim SalkÄ±m, Seren Serengil ve Cengiz SemercioÄŸlu'nun sunduÄŸu 'Duymayan KalmasÄ±n' programÄ±na telefonla baÄŸlandÄ±.Ünlü isim, galerici Murat Karabova ile aÅŸk yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±na açÄ±klÄ±k getirirken, herkesten gizlediÄŸi bir gerçeÄŸi de açÄ±kladÄ±.

"RAHÄ°M KANSERÄ° TEÅžHÄ°SÄ° KONULDU"

YeÅŸim SalkÄ±m, "Murat (Karabova) eski dostum. Çok zor bir süreçten geçiyorum. 2 yÄ±l önce yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±m boÅŸanmanÄ±n travmasÄ±nÄ± hala atlatamadÄ±m. Çünkü Hakan’la (Eratik) hiç beklemediÄŸim bir anda boÅŸandÄ±k. 5,5 yaÅŸÄ±nda bir kÄ±zÄ±m var. O dönem kanserin eÅŸiÄŸinden döndüm. Rahim kanseri teÅŸhisi konuldu, rahmim alÄ±ndÄ±. KarnÄ±mda 38 dikiÅŸ var. Çok zor günler geçirdim, ama bunu kimseyle paylaÅŸmadÄ±m. Benim baÅŸka dertlerim var yani" ifadelerini kullandÄ±.

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YeÅŸim SalkÄ±m Hakan Eratik ile boÅŸanma sÃ¼recinde rahim kanseri olmuÅŸ

Hakan Eratik ile boÅŸanma sÃ¼recinde yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± hala atlatamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten YeÅŸim SalkÄ±m, "O dÃ¶nem rahim kanseri teÅŸhisi konuldu. Rahmim alÄ±ndÄ±" dedi.


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Peker AÃ§Ä±kalÄ±n'dan canlÄ± yayÄ±nda ÅŸok evlenme teklifi

MÃ¼ge DaÄŸÄ±stanlÄ± ve GÃ¼lÅŸen YÃ¼ksel'in sunduÄŸu programa katÄ±lan Peker AÃ§Ä±kalÄ±n'Ä±n DaÄŸÄ±stanlÄ±'ya yaptÄ±ÄŸÄ± evlenme teklifinin Ã¼zerine herkes ÅŸok oldu.