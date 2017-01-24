Survivor Eser West kimdir ve kaÃ§ yaÅŸÄ±ndadÄ±r

KÄ±smetse Olur isimli evlilik programÄ±nda izleyici karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kan Eser West ÅŸimdilerde Survivor adasÄ±nda mÃ¼cadele ediyor. Peki Eser West kimdir, detaylar haberimizde

AksanÄ±ndan yabancÄ± bir ülkede yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lan Eser West, 1990 yÄ±lÄ±nda ABD’de doÄŸdu. La Guardia Communitiy College Üniversitesi'nde eÄŸitim hayatÄ±nÄ± tamamlayan Eser West, Türkiye’ye geldikten sonra asÄ±l mesleÄŸi olan Ä°ngilizce öÄŸretmenliÄŸine ara verdi. Kanal D ekranlarÄ±nda yayÄ±nlanan KÄ±smetse Olur’a katÄ±ldÄ± ve programÄ±n devam ettiÄŸi tarihlerde Hande Yener’in Mor isim ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ±n klibinde oynadÄ±. KÄ±smetse Olur’da tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Cansel Çördük ile uzun soluklu bir iliÅŸkisi olan Eser West'in klipteki bir sahnede Hande Yener'in kucaÄŸÄ±na oturmasÄ± ise ÅŸaÅŸkÄ±nlÄ±k yarattÄ±. ProgramÄ±n finalinde halk oyuyla birinci seçilen Eser West – Cansel Çördük çifti ödül için evlenme ÅŸartÄ±nÄ± kabul etmeyerek büyük ödülü 2. çifte devretti.