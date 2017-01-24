EÅŸkÄ±ya DÃ¼nyaya HÃ¼kÃ¼mdar Olmaz 54. bÃ¶lÃ¼m fragmanÄ± izle

ATV'nin sevilen dizisi EÅŸkÄ±ya DÃ¼nyaya HÃ¼kÃ¼mdar Olmaz bu akÅŸam yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼ ile izleyici karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacak

ATV yayÄ±n akÄ±ÅŸÄ±na göre EÅŸkÄ±ya Dünyaya Hükümdar Olmaz, yeni bölümü ile bu akÅŸam saat 20:00'da ekranlarda olacak.

EÅžKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENÄ° BÖLÜMDE NELER OLACAK?

EÅŸkÄ±ya Dünyaya Hükümdar Olmaz'Ä±n yeni bölümünde HÄ±zÄ±r aldÄ±ÄŸÄ± büyük riskin bedelini nasÄ±l ödeyecek merak konusu olurken, Ünal 'beni öldürmemekle çok büyük hata yaptÄ±n' diyerek HÄ±zÄ±r'a nasÄ±l bir sÄ±kÄ±ntÄ±nÄ±n içine düÅŸtüÄŸünü en net hali ile anlatÄ±yor.

Son bölümde Özer ve Özkan'Ä±n öldürülmesinden sonra neler deÄŸiÅŸeceÄŸi ise merak konusu olurken, Suzi iÅŸleri karÄ±ÅŸtÄ±rmaya baÅŸladÄ±.

EÅŸkÄ±ya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; Ünal Kaplan'Ä±n uzun zamandÄ±r sözünü ettiÄŸi Suzi bir görevi tamamlamak üzere Türkiye'ye gelir.

HÄ±zÄ±r yalnÄ±zca kendine deÄŸil, devlete de düÅŸman olan güçlere çok yaklaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. Özkan'Ä±n elindeki önemli dosyalara da ulaÅŸabilirse iÅŸi bir hayli kolaylaÅŸacaktÄ±r. Masa, kaosun son bulacaÄŸÄ± inancÄ±yla nihayet bir kez daha toplanÄ±r. Bu durum en çok Ünal Kaplan'Ä± tedirgin edecektir. HÄ±zÄ±r ise bu toplantÄ±yÄ± üstlerine oynanan oyunu bozmak, net bir adÄ±m atmak üzere talep eder. Hainin kim olduÄŸu artÄ±k bellidir ve eller bu kez onun ölümüne kalkacaktÄ±r. Ünal Kaplan'Ä±n uzun zamandÄ±r sözünü ettiÄŸi Suzi bir görevi tamamlamak üzere Türkiye'ye gelir. AyaÄŸÄ±nÄ±n tozuyla yaptÄ±ÄŸÄ± eylem, ziyareti süresince epey can yakacaÄŸÄ±nÄ±n sinyallerini verir. Meryem'in çaÄŸrÄ±sÄ± HÄ±zÄ±r'Ä± eve geri döndürür. DiÄŸer bir güzel haber de bir ÇakÄ±rbeyli'nin daha aileye katÄ±lacaÄŸÄ± haberidir. Tüm bu güzel geliÅŸmelerden sonra evde bir bayram havasÄ± olmasÄ± gerekirken yaÅŸanacaklar buna engel olacaktÄ±r.