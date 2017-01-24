Survivor Seda Demir kimdir ve kaÃ§ yaÅŸÄ±ndadÄ±r

Yaprak DÃ¶kÃ¼mÃ¼ dizisinde rol alan gÃ¼zel oyuncu Seda Demir Survivor'da bu yÄ±l Ã¼nlÃ¼ler takÄ±mda yarÄ±ÅŸÄ±yor. Peki Seda Demir kimdir, detaylar haberimizde

8 Mart 1983 tarihinde Ä°stanbul'da dünyaya gelmiÅŸtir. OyunculuÄŸa 24 yaÅŸÄ±nda adÄ±ma atan Seda Demir, Marmara Üniversitesi FransÄ±zca Kamu Yönetimi Bölümü'nde eÄŸitimine baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. Üniversite eÄŸitimi esnasÄ±nda bir bankanÄ±n reklamlarÄ±nda boy gösteren Demir, Yaprak Dökümü dizisi için deneme çekimlerine davet edilmiÅŸtir. Bu davet güzel oyuncunun ilk oyunculuk deneyimi olacaktÄ±r.

ÇocukluÄŸunda büyüyünce ne olacaksÄ±n sorularÄ±na 'masa baÅŸÄ±nda deÄŸil, insanlarÄ±n arasÄ±nda olayÄ±m' cevabÄ±nÄ± veren güzel oyuncu, hayallerindeki mesleÄŸe oyunculukla atÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Yaprak dökümü dizisinde Sedef karakterine hayat veren güzel oyuncu, bu projenin ardÄ±ndan 2011 yÄ±lÄ±nda YÄ±ldÄ±z MasalÄ± dizisinde Sude karakteriyle devam etmiÅŸtir. Ekranlara iki yÄ±l kadar ara veren Demir, Ä°ntikam dizisiyle 2013 yÄ±lÄ±nda tekrar ekranlara dönmüÅŸtür. 1.65 boyundaki Seda Demir, son olarak dizi alanÄ±nda Beyaz Karanfil projesinde Elif karakterine hayat vermiÅŸ ve Sinema alanÄ±na geçiÅŸ yapmÄ±ÅŸtÄ±r.Seda Demir, son olarak 2015 yÄ±lÄ±nda Evlenmeden Olmaz filminde AyÅŸe karakteriyle ekranlara gelmiÅŸtir.