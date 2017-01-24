Survivor Furkan KÄ±zÄ±lay kimdir ve kaÃ§ yaÅŸÄ±ndadÄ±r

Ã‡ocuklar DuymasÄ±n dizisinin HavuÃ§'u Furkan KÄ±zÄ±lay bu yÄ±l Survivor yarÄ±ÅŸmasÄ±nda mÃ¼cadele ediyor. Peki Furkan KÄ±zÄ±lay kimdir, detaylar haberimizde

30 KasÄ±m 1990'da Ä°stanbul'da dünyaya gelen Furkan KÄ±zÄ±lay, Türk dizi film oyuncusu ve ÅŸarkÄ±cÄ±dÄ±r. Çocuklar DuymasÄ±n adlÄ± TV dizisindeki Emre (Havuç) karakteri ile ünlenmiÅŸtir. Sinema filmleri ve TV dizilerinin yanÄ± sÄ±ra reklamlarda da rol almaktadÄ±r. AyrÄ±ca 2009 yÄ±lÄ±nda "AÅŸksÄ±n Sen" adlÄ± albümünü çÄ±karmÄ±ÅŸtÄ±r. 2010'da çekimlerine yeniden baÅŸlanan Çocuklar DuymasÄ±n dizisinde Emre (Havuç) karakterini yeniden canlandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r.

Furkan KÄ±zÄ±lay'Ä±n rol aldÄ±ÄŸÄ± dizi ve filmler:

Çocuklar DuymasÄ±n (2002-2005), Emret KomutanÄ±m Åžah Mat (2007), Çocuklar DuymasÄ±n (2010-2012-2013)

Furkan KÄ±zÄ±lay'Ä±n çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± albümler:

AÅŸksÄ±n Sen (2009), Her ÅŸey Senle (2010), Karamel Kokun (2011), Ecem (2014), Vura Vura (2014)

Furkan KÄ±zÄ±lay Survivor adasÄ±na yolculuk etmeden önce bu notu paylaÅŸtÄ±;

zaman zaman konusu açÄ±lÄ±rdÄ±. arkadaÅŸlarla izlerken nefesimizi tutardik. yarÄ±ÅŸanlarÄ±n yerine kendimizi koyardÄ±k.Hep bu mucadelede yer almak istedim ve zaman zaman dile getirdigimde annem, nasibinde varsa o olur zaten oglum derdi.biz AllahÄ±n izniyle nasibimizde olanÄ± yaÅŸamaya gidiyoruz!! biz adada bir gün, bir hafta ,bir ay daha fazla kalmak icin deÄŸil kÄ±brÄ±staki ÅŸampiyonluk koltuÄŸuna oturmak icin gidiyoruz!! benden kilometrelerce uzakta olsanÄ±z dahi desteÄŸinizi hep hissedicem dualarÄ±nÄ±zÄ± eksik etmeyin.Allah bizimledir.