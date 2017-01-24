Survivor Berna Keklikler kaÃ§ yaÅŸÄ±nda ve nerelidir

GÃ¶z6 yarÄ±ÅŸmasÄ±nda kÄ±zlarÄ±n birincisi gelerek Survivor kadrosuna dahil olan Berna Keklikler kimdir, detaylar haberimizde

2016’nÄ±n Eylül ayÄ±nda TV8’de baÅŸlayan Göz6 programÄ±na katÄ±larak Survivor hedefi için ilk adÄ±mÄ±nÄ± atan Berna Keklikler, Göz6 evinde finale çÄ±karak, kÄ±zlar arasÄ±ndan ÅŸampiyon çÄ±ktÄ± ve Survivor 2017’ye katÄ±lma hakkÄ±nÄ± kazandÄ±. 27 yaÅŸÄ±nda olan Berna Keklikler, Almanya’da doÄŸdu. Ä°stanbul’da kardeÅŸiyle birlikte hayatÄ±nÄ± sürdüren ve Almanya’da düzenlenen Miss Turkuaz Germany YarÄ±ÅŸmasÄ±’nÄ± kazanan yarÄ±ÅŸmacÄ±, ekonomi alanÄ±nda eÄŸitim gördü.

Berna Keklikler kimdir

2016’nin Eylül ayÄ±nda TV8’de baÅŸlayan Göz6 programÄ±na katÄ±larak Survivor hedefi için ilk adÄ±mÄ±nÄ± atan Berna Keklikler, Göz6 evinde finale çÄ±karak, kÄ±zlar arasÄ±ndan ÅŸampiyon çÄ±ktÄ± ve Survivor 2017’ye katÄ±lma hakkÄ±nÄ± kazandÄ±. 27 yaÅŸÄ±nda olan Berna Keklikler, Almanya’da doÄŸdu. Ä°stanbul’da kardeÅŸiyle birlikte hayatÄ±nÄ± sürdüren ve Almanya’da düzenlenen Miss Turkuaz Germany YarÄ±ÅŸmasÄ±’nÄ± kazanan yarÄ±ÅŸmacÄ±, ekonomi alanÄ±nda eÄŸitim gördü. FÄ±tness, crunch ve yüzme sporlarÄ±yla ilgilenmekte olan Survivor Gönüllüler yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ±, aynÄ± zamanda oyunculuk ve modellik ile uÄŸraÅŸÄ±yor. Sinemaya düÅŸkün bir insan olduÄŸunu ifade eden Berna Keklikler, baÅŸta bale, buz pateni, yüzme, voleybol olmak üzere pek çok spor dalÄ± ile ilgilendiÄŸini ve haftanÄ±n her günü mutlaka spor yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ediyor. TanÄ±tÄ±m bölümünde iddiasÄ±nÄ± “Yapamaz dediler, ÅŸampiyon oldum. Survivor ÅŸimdi sÄ±ra sende!” sözleriyle ortaya koyan Berna Keklikler, doÄŸaya çok düÅŸkün olduÄŸunu ve ada ÅŸartlarÄ±na kolayca uyum saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± ifade ediyor.