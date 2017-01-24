The Victoria's Secret mankeninin o pozu sosyal medyada olay oldu

The Victoria's Secret mankeni Bella Hadid Instagram hesabÄ±ndan moda tasarÄ±mcÄ±sÄ± arkadaÅŸÄ± Riccardo Tisci ile ÅŸehvetli bir pozunu paylaÅŸtÄ±.

The Victoria's Secret mankeni Bella Hadid, iki ay önce erkek arkadaÅŸÄ± ÅŸarkÄ±cÄ± 'The Weeknd' den ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. ÅžarkÄ±cÄ±nÄ±n, bir süre önce ünlü popçu Selena Gomez ile dudak dudaÄŸa pozlarÄ± basÄ±na yansÄ±mÄ±ÅŸ, çiftin birlikte olduklarÄ± haberi magazin basÄ±nÄ±nÄ±n gündemine oturmuÅŸtu. 20 yaÅŸÄ±ndaki model Bella Hadid, Instagram hesabÄ±ndan moda tasarÄ±mcÄ±sÄ± arkadaÅŸÄ± Riccardo Tisci ile ÅŸehvetli bir pozunu paylaÅŸtÄ±. FotoÄŸrafta Hadid'in dudaklarÄ±nÄ± büzerek arkadaÅŸÄ± Tisci'yi öpmek üzere olduÄŸu görülürken, modacÄ± da gözleri kapalÄ± aÄŸzÄ± açÄ±k ÅŸekilde ünlü modele mukabelede bulunuyor.

BELLA'NIN GÖÄžÜS UCU EMOJÄ°YLE KAPATILDI

Bella Hadid'in yakÄ±n arkadaÅŸÄ± olan Kendall Jenner'Ä±n da Tisci'ye sarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, gözlerini kapatarak modacÄ±nÄ±n göÄŸsüne baÅŸÄ±nÄ± koyduÄŸu görülüyor. Üzerine giydiÄŸi transparandan ötürü sütyen giymediÄŸi anlaÅŸÄ±lan Bella'nÄ±n görünebilecek olan göÄŸüs ucunun, yerleÅŸtirilen emojiyle ustaca kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± dikkatlerden kaçmadÄ±.

"CAZÄ°BELÄ° KUÅžLARIMLA DIÅžARDAYIZ"

FransÄ±z giyim, kozmetik firmasÄ± Givenchy'nin sanat yöneticisi olan Riccardo Tisci, sosyal medyadan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸrafÄ±n açÄ±klama kÄ±smÄ±na 'Cazibeli kuÅŸlarÄ±mla gece dÄ±ÅŸarÄ±dayÄ±z, sÄ±cak sandviç' ifadelerini yazdÄ±.

ESKÄ° SEVGÄ°LÄ°SÄ°NE NÄ°SPET MÄ° YAPTI

Olay olan ÅŸehvetli poz, gerçek adÄ± Abel Tesfaye olan ÅŸarkÄ±cÄ± 'The Weeknd'in, pop yÄ±ldÄ±zÄ± Selena Gomez ile öpüÅŸürken çekildiÄŸi fotoÄŸraf sonrasÄ± sosyal medyada paylaÅŸÄ±ldÄ±. 'The Weeknd'in, 24 yaÅŸÄ±ndaki ÅŸarkÄ±cÄ± Selena ile Kaliforniya'daki Giorgio Baldi restoranÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda çekilen samimi pozlarÄ± sonrasÄ±nda Bella Hadid yakÄ±n arkadaÅŸÄ± olan Selena Gomez'i ve The Weeknd'i sosyal medyada takip etmeyi bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±. FotoÄŸrafa yorum yapan takipçiler manken Bella Hadid'in ÅŸehvetli fotoÄŸrafÄ±, eski sevgilisine ve en yakÄ±n arkadaÅŸÄ±na nispet yaparcasÄ±na paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± yönünde yorumlarda bulundu.