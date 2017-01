The Victoria's Secret mankeninin o pozu sosyal medyada olay oldu

The Victoria's Secret mankeni Bella Hadid Instagram hesabından moda tasarımcısı arkadaşı Riccardo Tisci ile şehvetli bir pozunu paylaştı.

The Victoria's Secret mankeni Bella Hadid, iki ay önce erkek arkadaşı şarkıcı 'The Weeknd' den ayrılmıştı. Şarkıcının, bir süre önce ünlü popçu Selena Gomez ile dudak dudağa pozları basına yansımış, çiftin birlikte oldukları haberi magazin basınının gündemine oturmuştu. 20 yaşındaki model Bella Hadid, Instagram hesabından moda tasarımcısı arkadaşı Riccardo Tisci ile şehvetli bir pozunu paylaştı. Fotoğrafta Hadid'in dudaklarını büzerek arkadaşı Tisci'yi öpmek üzere olduğu görülürken, modacı da gözleri kapalı ağzı açık şekilde ünlü modele mukabelede bulunuyor.

BELLA'NIN GÖĞÜS UCU EMOJİYLE KAPATILDI

Bella Hadid'in yakın arkadaşı olan Kendall Jenner'ın da Tisci'ye sarıldığı, gözlerini kapatarak modacının göğsüne başını koyduğu görülüyor. Üzerine giydiği transparandan ötürü sütyen giymediği anlaşılan Bella'nın görünebilecek olan göğüs ucunun, yerleştirilen emojiyle ustaca kapatıldığı dikkatlerden kaçmadı.

"CAZİBELİ KUŞLARIMLA DIŞARDAYIZ"

Fransız giyim, kozmetik firması Givenchy'nin sanat yöneticisi olan Riccardo Tisci, sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafın açıklama kısmına 'Cazibeli kuşlarımla gece dışarıdayız, sıcak sandviç' ifadelerini yazdı.

ESKİ SEVGİLİSİNE NİSPET Mİ YAPTI

Olay olan şehvetli poz, gerçek adı Abel Tesfaye olan şarkıcı 'The Weeknd'in, pop yıldızı Selena Gomez ile öpüşürken çekildiği fotoğraf sonrası sosyal medyada paylaşıldı. 'The Weeknd'in, 24 yaşındaki şarkıcı Selena ile Kaliforniya'daki Giorgio Baldi restoranının dışında çekilen samimi pozları sonrasında Bella Hadid yakın arkadaşı olan Selena Gomez'i ve The Weeknd'i sosyal medyada takip etmeyi bırakmıştı. Fotoğrafa yorum yapan takipçiler manken Bella Hadid'in şehvetli fotoğrafı, eski sevgilisine ve en yakın arkadaşına nispet yaparcasına paylaştığı yönünde yorumlarda bulundu.