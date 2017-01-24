Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 24/01/2017 15:37

Emre AltuÄŸ ve Buse NarcÄ± arasÄ±ndaki aÅŸk iddialarÄ±na Ã‡aÄŸla Åžikel ne dedi

Ã‡aÄŸla Åžikel

GÃ¼zel manken ve sunucu Ã‡aÄŸla Åžikel, eski eÅŸi Emre AltuÄŸ ile Ã–zcan Deniz'in eski sevgilisi Buse NarcÄ± arasÄ±nda Ã§Ä±kan aÅŸk iddialarÄ±yla ilgili ilk kez konuÅŸtu

Güzel model ÇaÄŸla ÅžÄ±kel'e önceki akÅŸam Emre AltuÄŸ ve Buse NarcÄ± arasÄ±nda çÄ±kan aÅŸk haberleri soruldu. Ünlü manken, 7 yÄ±l evli kaldÄ±ÄŸÄ± ve iki çocuÄŸunun babasÄ± eski eÅŸi Emre AltuÄŸ ilgili ÅŸöyle dedi: "Emre'yle o tür ÅŸeyler konuÅŸmuyoruz. HayatÄ±nda biri olmasÄ± da çok normal fakat beni ilgilendirmiyor. Haber doÄŸru mu yanlÄ±ÅŸ mÄ± bilemiyorum. Ama öyle bir ÅŸey varsa mutluluklar dilerim." 

'Ä°YÄ° KÄ° OLMAMIÅž'

Bu arada yÄ±llar önce Victoria's Secret'Ä±n defilesine çÄ±kmasÄ± için teklif almasÄ± hatÄ±rlatÄ±lan ÇaÄŸla ÅžÄ±kel, "Ä°yi ki de kabul etmemiÅŸim. Çünkü öyle bir yaÅŸamÄ± seçseydim Uzay ve Kuzey hayatÄ±mda olamazdÄ±" dedi.

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