Ä°ÅŸte Survivor 2017'nin en Ã§ok aranan ismi

Survivor 2017'nin Google'da en Ã§ok aranan yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ± Ä°lhan MansÄ±z oldu.

YayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ± ilk sezondan bu yana Türk televizyon tarihinin en çok izlenen yarÄ±ÅŸmasÄ± olan ve bu yÄ±l on birincisi düzenlenen Acun IlÄ±calÄ±'nÄ±n sÄ±ra dÄ±ÅŸÄ± yarÄ±ÅŸma programÄ± "SurvÄ±vor 2017" izleyici ile buluÅŸurken, Google tarafÄ±ndan açÄ±klanan verilere göre internette en fazla aranan bu sezonki yarÄ±ÅŸmacÄ±larÄ±n listesi de belli oldu.

ZÄ°RVEDE Ä°LHAN MANSIZ VAR

Listeye göre Google'da en çok aranan yarÄ±ÅŸmacÄ± 'Ünlüler' takÄ±mÄ±ndan Ä°lhan MansÄ±z olurken, eski milli futbolcuyu 'Çocuklar DuymasÄ±n' dizisinden "Havuç" olarak tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±mÄ±z oyuncu Furkan KÄ±zÄ±lay takip etti.

YILBAÅžINDAN BU YANA 972 HABER ÇIKTI

En çok aranan üçüncü yarÄ±ÅŸmacÄ± ise 'Gönüllüler' takÄ±mÄ±nda yer alan Eser West oldu. Medyada da en çok Ä°lhan MansÄ±z var. Medya Takip AjansÄ± Interpress'in "SurvÄ±vor 2017" yarÄ±ÅŸmasÄ±na katÄ±lan yarÄ±ÅŸmacÄ±larÄ±n medyada çÄ±kan haberleri ile ilgili araÅŸtÄ±rmasÄ±na göre; Ünlüler takÄ±mÄ±ndan Ä°lhan MansÄ±z hakkÄ±nda yÄ±lbaÅŸÄ±ndan bu yana televizyon, yazÄ±lÄ± basÄ±n ve internette toplam 972 haber çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± belirlendi.

ESER WETS DE LÄ°STEDE

Yine aynÄ± takÄ±mda yarÄ±ÅŸmacÄ± olan Furkan KÄ±zÄ±lay ile ilgili 868 haber yer alÄ±rken, Gönüllüler takÄ±mÄ±ndan Eser West ile alakalÄ± ise medyaya 842 haber yansÄ±dÄ±ÄŸÄ± belirlendi.

DÄ°ÄžER Ä°SÄ°MLER

Ä°nternette en çok aranan diÄŸer "SurvÄ±vor 2017" yarÄ±ÅŸmacÄ±larÄ± ise sÄ±rasÄ±yla ÅŸarkÄ±cÄ± TarÄ±k Mengüç, milli atlet Sema Apak, milli boksör Adem KÄ±lÄ±ççÄ±, sunucu Berna Öztürk, Gönüllüler takÄ±mÄ±ndan Ogeday GiriÅŸken, oyuncu Seda Demir, milli koÅŸucu PÄ±nar Saka ve rekortmen dalÄ±ÅŸçÄ± Åžahika Ercümen olarak belirlendi.