Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 24/01/2017 15:48

Peker AÃ§Ä±kalÄ±n'dan canlÄ± yayÄ±nda ÅŸok evlenme teklifi


MÃ¼ge DaÄŸÄ±stanlÄ± ve GÃ¼lÅŸen YÃ¼ksel'in sunduÄŸu programa katÄ±lan Peker AÃ§Ä±kalÄ±n'Ä±n DaÄŸÄ±stanlÄ±'ya yaptÄ±ÄŸÄ± evlenme teklifinin Ã¼zerine herkes ÅŸok oldu.

Kanal D ekranlarÄ±nda yayÄ±nlanan 'Renkli Sayfalar' programÄ±na konuk olan oyuncu Peker AçÄ±kalÄ±n, herkesi ÅŸaÅŸkÄ±na uÄŸratan bir çÄ±kÄ±ÅŸa imza attÄ±.YÄ±llardÄ±r Müge DaÄŸÄ±stanlÄ±'ya platonik aÅŸÄ±k olduÄŸunu belirten AçÄ±kalÄ±n, güzel sunucuyu GülÅŸen Yüksel'den Ä°stedi. Peker AçÄ±kalÄ±n, "YÄ±llardÄ±r fena platonik aÅŸÄ±ÄŸÄ±m. Yalan mÄ± canÄ±m ben de bir erkeÄŸim. Her ne kadar 4 kez evlenip ayrÄ±lsam da, ÅŸimdi daha ciddiye alÄ±yorum." diyerek herkesi ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±.

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