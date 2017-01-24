YeÅŸim SalkÄ±m Hakan Eratik ile boÅŸanma sÃ¼recinde rahim kanseri olmuÅŸ

Hakan Eratik ile boÅŸanma sÃ¼recinde yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± hala atlatamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten YeÅŸim SalkÄ±m, "O dÃ¶nem rahim kanseri teÅŸhisi konuldu. Rahmim alÄ±ndÄ±" dedi.

Dizi setlerine geri dönen pop müziÄŸin güçlü sesi YeÅŸim SalkÄ±m, telefonla baÄŸlandÄ±ÄŸÄ± 'Duymayan KalmasÄ±n' programÄ±na olay açÄ±klamalarda bulundu.Galerici Murat Karabova'yla aÅŸk yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±na açÄ±klÄ±k getiren SalkÄ±m, bu sÄ±rada herkesten gizlediÄŸi bir gerçeÄŸini anlattÄ±. BoÅŸanma sürecini hala atlatamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten SalkÄ±m, "Murat (Karabova) çok eski dostum. Ben çok zor bir süreçten geçiyorum. 2 yÄ±l önce yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±m boÅŸanmanÄ±n travmasÄ±nÄ± hala atlatamadÄ±m. Çünkü Hakan'la (Eratik) hiç beklemediÄŸim bir anda boÅŸandÄ±k" dedi.

"RAHÄ°M KANSERÄ° TEÅžHÄ°SÄ° KONULDU"

Hakan Eratik'le boÅŸandÄ±ktan rahim kanseri teÅŸhisinin konulduÄŸunu vurgulayan SalkÄ±m, sözlerine ÅŸöyle devam etti: "Benim 5,5 yaÅŸÄ±nda bir kÄ±zÄ±m var. O dönem kanserin eÅŸiÄŸinden döndüm. Rahim kanseri teÅŸhisi konuldu. Rahmim alÄ±ndÄ±. KarnÄ±mda 38 dikiÅŸ var. Çok zor günler geçirdim ama bunu kimseyle paylaÅŸmadÄ±m. Benim baÅŸka dertlerim var yani..."