Kemal DoÄŸulu ve Kadir DoÄŸulu kardeÅŸlerin acÄ± gÃ¼nÃ¼

Kemal DoÄŸulu ve Kadir DoÄŸulu kardeÅŸlerin babasÄ± Rasim DoÄŸulu, dÃ¼n akÅŸam kalp krizi geÃ§irdi. HayatÄ±nÄ± kaybeden DoÄŸulu, son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±.

Mersinli olan ve Mersin'de yaÅŸayan Kemal DoÄŸulu ve Kadir DoÄŸulu kardeÅŸlerin babasÄ± Rasim DoÄŸulu, dün akÅŸam evinde birden fenalaÅŸtÄ±. Hastaneye kaldÄ±rÄ±lan 63 yaÅŸÄ±ndaki DoÄŸulu, tüm müdahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±. Rasim DoÄŸulu'nun kalp krizi sonucu hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirlendi. Haberi telefondan alan DoÄŸulu kardeÅŸler, hemen Mersin'e geldi. Rasim DoÄŸulu, bugün öÄŸle namazÄ±nÄ± müteakip Güneykent MezarlÄ±ÄŸÄ±'nda gözyaÅŸlarÄ± arasÄ±nda son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±. BabalarÄ±nÄ±n cenaze törenine katÄ±lan ünlü ÅŸarkÄ±cÄ± Kemal DoÄŸulu ile oyuncu Kadir DoÄŸulu kardeÅŸler de gözyaÅŸlarÄ±na hakim olamadÄ±. DoÄŸulu kardeÅŸler defin iÅŸlemi bitinceye kadar birbirinden ayrÄ±lmazken, yakÄ±nlarÄ± kardeÅŸlerin acÄ±larÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±. Defnin ardÄ±ndan DoÄŸulu kardeÅŸler, mezarlÄ±k içinde yakÄ±nlarÄ±nÄ±n taziyelerini kabul etti.