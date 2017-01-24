Survivor'da Ã¶dÃ¼l oyununu hangi takÄ±m kazandÄ± 24 Ocak

EkranlarÄ±n ilgiyle izlenen yarÄ±ÅŸma programÄ± Survivor'da bu akÅŸam Ã¶dÃ¼l oyunu oynandÄ±. Kazanan takÄ±m Ã¼nlÃ¼ler oldu

Survivor 2017'de heyecan daha ilk günden hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde baÅŸladÄ±. KÄ±yasÄ±ya mücadele eden ünlüler ve gönüllüler takÄ±mÄ±nÄ±n bu akÅŸamki kazananÄ± ünlüler takÄ±mÄ± oldu.

Survivor 2017'de kim elenecek?Survivor 2017 heyecanÄ± tüm hÄ±zÄ±yla izleyicileri ekran baÅŸÄ±na kilitlemeye devam ediyor. Ekranlara geldiÄŸi günden itibaren oldukça hareketli dakikalarla izleyicileri heyecanlandÄ±ran Survivor 2017'de bu akÅŸam oldukça kritik bir eleme yaÅŸanacak.