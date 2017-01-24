Survivor 2017'de ilk eleme heyecanÄ± hangi isim elendi

Survivor'un ilk haftasÄ±nda dokunulmazlÄ±k oyununu Ã¼nlÃ¼ler takÄ±mÄ±nÄ±n kazanmasÄ± sonucunda gÃ¶nÃ¼llÃ¼ler takÄ±mÄ±ndan 4 isim elemeye kaldÄ±

Survivor 2017 ekranlara oldukça heyecanlÄ± dakikalarla geldi. 22 Ocak akÅŸamÄ± oynanan ilk dokunulmazlÄ±k oyununda ünlüler harika bir çÄ±kÄ±ÅŸ göstererek, gönüllülerin galibiyet serisine son verdiler ve adanÄ±n en önemli oyunu olan dokunulmazlÄ±k oyununu kazandÄ±lar. KazanÄ±lan dokunulmazlÄ±k oyunundan sonra gönüllüler ilk kez eleme heyecanÄ±nÄ± tattÄ±. Pazar akÅŸamÄ± yaÅŸanan eleme heyecanÄ±nda potaya çÄ±kan ilk 2 isim belli oldu. Erdi ve Fulya eleme potasÄ±na giren ilk isim oldu ve sonraki dokunulmazlÄ±k oyununu beklemeye baÅŸladÄ±lar. Dün akÅŸam yayÄ±nlanan bölümde ise oldukça heyecanlÄ± dakikalar yer aldÄ±. Ünlüler takÄ±mÄ± dokunulmazlÄ±k oyunundaki baÅŸarÄ±larÄ±nÄ± devam ettirdiler ve 2. dokunulmazlÄ±k oyununu da kazandÄ±lar. Bu galibiyet adaya ilk veda edecek kiÅŸinin gönüllüler takÄ±mÄ±ndan olacaÄŸÄ±nÄ± garantiledi. Dün akÅŸam tekrardan elemeye gönüllüler çÄ±ktÄ± ve 2 arkadaÅŸlarÄ±nÄ± daha eleme potasÄ±na soktular. Erdi ve Fulya'nÄ±n ardÄ±ndan 3. isim arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n oylarÄ±yla Berna Keklikler oldu. Bu karara oldukça sinirlenen Berna, arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n ihaneti yüzünden gözyaÅŸlarÄ±na hakim olamadÄ± ve adeta ateÅŸ püskürdü. KiÅŸisel dokunulmazlÄ±k oyununu kazanan Ogeday ise 4. ismi belirleyen kiÅŸi oldu ve taktiksel bir hamle yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyerek eleme potasÄ±na Eser West'i soktu. Bu akÅŸam yaÅŸanacak olan eleme heyecanÄ±yla birlikte adaya veda eden ilk isim belli olacak.

Bu akÅŸam yapÄ±lacak eleme akÅŸamÄ±nda Eser, Erdi, Fulya ve Berna potaya girdi.. AralarÄ±ndan en düÅŸük SMS oyunu alan yarÄ±ÅŸmacÄ± elenecek.

POTAYA KÄ°MLER KALDI, ELEME NE ZAMAN?

22 Ocak bölümünde Ä°lk dokunulmazlÄ±k oyununda maÄŸlup olan Gönüllüler, ikinci dokunulmazlÄ±k oyununu da kaybederek oldukça zor bir dönemece girdi. Ä°kinci defa ada konseyine gitmek zorunda kalan Gönüllüler, konsey öncesinde kendi aralarÄ±nda bireysel dokunulmazlÄ±k oyunu oynadÄ±. Ä°kinci dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± alan isim Ogeday oldu. 3. isim yine toplu oylama sonucunda ortaya çÄ±karken; 4. ismi Ogeday belirledi. ÇoÄŸunluk oyuyla elemeye kalan 3. isim Berna oldu. Ä°kinci dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±n sahibi Ogeday ise Eser West ismini verdi. Böylece Erdi, Fulya, Berna ve Eser West eleme potasÄ±na kaldÄ±. Survivor'Ä±n ilk elemesi yarÄ±n akÅŸam yapÄ±lacak, bu dört isimden biri Ä±ssÄ±z ada defterini erkenden kapatmÄ±ÅŸ olacak.

Ä°LK DOKUNULMAZLIK OYUNUNDA NELER YAÅžANDI?

Survivor 2017 ilk dokunulmazlÄ±k oyunun galibi Ünlüler oldu. Her iki ödülü de kaptÄ±rarak hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yaÅŸayan Ünlüler büyük bir baÅŸarÄ± gösterdi. Gönüllüler eleme konsey öncesinde bireysel dokunulmazlÄ±k oyunu oynadÄ±. Denge ve güce baÄŸlÄ± olan bireysel dokunulmazlÄ±k oyunun galibi ise Volkan oldu. Survivor Gönüllüler adasÄ±nda 1 hafta daha kalmayÄ± garantileyen Volkan, eleme potasÄ±na kalacak ilk ismi belirledi. Gönüllüler takÄ±mÄ±nda oy çokluÄŸu ile Erdi eleme potasÄ±nÄ±n ilk adayÄ± olurken, Volkan, Fulya'nÄ±n ismini söyledi. Bu esnada Fulya ile Volkan eteklerindeki tüm taÅŸlarÄ± ufak bir serzeniÅŸle ortaya döktü. Böylelikle eleme potasÄ±na giren iki aday belirlenmiÅŸ oldu.