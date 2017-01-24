Survivor 2017 yarÄ±ÅŸmacÄ±sÄ± Fulya Åžahin kimdir

Survivor 2017 yarÄ±ÅŸmasÄ±nda gÃ¶nÃ¼llÃ¼ler takÄ±mÄ±nda mÃ¼cadele eden ve ilk haftadan elenmek Ã¼zere potaya giren Fulya Åžahin kimdir, detaylar haberimizde

Survivor’Ä±n en genç isimlerinden biri olan Fulya Åžahin, 1991 yÄ±lÄ±nda Ä°stanbul’da doÄŸdu. Yüksek eÄŸitimini Trakya Üniversitesi'nde tamamladÄ±. Survivor Gönüllüler takÄ±mÄ±na katÄ±lan Fulya Åžahin, tanÄ±tÄ±m fragmanÄ±nda söylediÄŸi "Ben Fulya, adÄ±mÄ± kazÄ±maya geldim" cümlesiyle ne kadar iddialÄ± olduÄŸunu gözler önüne serdi. Adaya yolculuk yapmadan önce Ä°nstagram hesabÄ± üzerinden paylaÅŸÄ±m yapan Fulya Åžahin, "Rabbim hepimizi bu yolda muvaffak etsin.Hak, Adalet, Birlik ve BeraberliÄŸin olduÄŸu Güzel bir Gönüllüler Sezonu olsun. Gönüllüler Destekçilerimize Sonsuz TeÅŸekkürler.Sizlerin desteÄŸi ile gücümüze güç katacaÄŸÄ±z Ä°nÅŸallah.."ÅŸeklinde düÅŸüncelerini paylaÅŸtÄ±.