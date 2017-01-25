Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 25/01/2017 00:08

Sinan AkÃ§Ä±l mÃ¼jdeyi verdi o ÅŸarkÄ±nÄ±n klibi yolda


ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Sinan AkÃ§Ä±l, Mustafa Ceceli ve Ä°rem Derici'nin seslendireceÄŸi "7 Åžubat KÄ±ymetlim" ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ±n klibin Ã§Ä±kacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Sinan AkçÄ±l sözlerini yazdÄ±ÄŸÄ±, düzenlemesini Mustafa Ceceli'nin yaptÄ±ÄŸÄ± ve Ä°rem Derici'nin seslendireceÄŸi "7 Åžubat KÄ±ymetlim" ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ±n klibin yolda olduÄŸu müjdesini verdi.Ünlü aranjör Sinan AkçÄ±l, sözlerini yazdÄ±ÄŸÄ±, düzenlemesini Mustafa Ceceli'nin yaptÄ±ÄŸÄ± ve Ä°rem Derici'nin seslendireceÄŸi "7 Åžubat KÄ±ymetlim" ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ±n çok yakÄ±nda görüceye çÄ±kacaÄŸÄ± müjdesini verdi. AkçÄ±l, aynÄ± müjdeyi veren Ä°rem Derici'nin Instagram paylaÅŸÄ±mÄ±nda kullandÄ±ÄŸÄ± Mustafa Ceceli ile olan fotoÄŸrafÄ±nÄ±, kendi Instagram paylaÅŸÄ±mÄ±nda kullandÄ±.

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