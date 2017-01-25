Ana Sayfa | MAGAZÄ°N 25/01/2017 06:58

Survivor 2017'de ilk hafta kim elendi

Fulya Åžahin

TÃ¼m hÄ±zÄ±yla kaldÄ±ÄŸÄ± yerden devam eden Survivor yarÄ±ÅŸmasÄ±nda bu hafta gÃ¶nÃ¼llÃ¼ler adasÄ±ndan bir kiÅŸi adaya veda etti

Survivor 2017'de adaya veda eden ilk isim belli oldu. YaÅŸanan heyecanlÄ± eleme sonucunda halkÄ±n oylamalarÄ±yla gönüllüler takÄ±mÄ±na veda eden isim Fulya Åžahin oldu. Bu oylama sonucunda Erdi, Berna ve Eser gönüllüler adasÄ±na geri döndüler.

FULYA ÅžAHÄ°N KÄ°MDÄ°R?

Survivor’Ä±n en genç isimlerinden biri olan Fulya Åžahin, 1991 yÄ±lÄ±nda Ä°stanbul’da doÄŸdu. Yüksek eÄŸitimini Trakya Üniversitesi'nde tamamladÄ±. Survivor Gönüllüler takÄ±mÄ±na katÄ±lan Fulya Åžahin, tanÄ±tÄ±m fragmanÄ±nda söylediÄŸi "Ben Fulya, adÄ±mÄ± kazÄ±maya geldim" cümlesiyle ne kadar iddialÄ± olduÄŸunu gözler önüne serdi. Adaya yolculuk yapmadan önce Ä°nstagram hesabÄ± üzerinden paylaÅŸÄ±m yapan Fulya Åžahin, "Rabbim hepimizi bu yolda muvaffak etsin.Hak, Adalet, Birlik ve BeraberliÄŸin olduÄŸu Güzel bir Gönüllüler Sezonu olsun. Gönüllüler Destekçilerimize Sonsuz TeÅŸekkürler.Sizlerin desteÄŸi ile gücümüze güç katacaÄŸÄ±z Ä°nÅŸallah.."ÅŸeklinde düÅŸüncelerini paylaÅŸtÄ±.

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