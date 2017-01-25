Bodrumlu tÃ¼rkÃ¼cÃ¼ Adele'in babasÄ± benim dedi

Bodrum'da yaÅŸayan tÃ¼rkÃ¼cÃ¼ ve saz ustasÄ± Mehmet Asar, dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±z Adele'in babasÄ±nÄ±n kendisi olduÄŸunu iddia etti

MuÄŸla’nÄ±n Bodrum ilçesinde yaÅŸayan saz ustasÄ± ve türkücü Mehmet Asar (52), ilginç iddiasÄ±yla dikkat çekti. Bir röportajÄ±nda Türk asÄ±llÄ± olduÄŸunu söyleyen MayÄ±s 1988 doÄŸumlu ünlü ÅŸarkÄ±cÄ± Adele’in babasÄ±nÄ±n kendisi olduÄŸunu öne sürdü.

Ä°ngiliz ÅŸarkÄ±cÄ± Adele’in annesi Penny Adkins’in tatil için 1987’de Bodrum Gümbet’e geldiÄŸini ve taksi ÅŸoförlüÄŸü yaparken tanÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± söyleyen Asar, Adkins’in kendisini hemÅŸire olarak tanÄ±ttÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

‘Ä°ki hafta gezdirdim’

“Penny Adkins ve arkadaÅŸlarÄ±na iki hafta boyunca Bodrum koylarÄ±nÄ± ve Pamukkale’yi gezdirdim” diyen Asar sözlerini ÅŸöyle sürdürdü:

O sÄ±rada birbirimizden hoÅŸlandÄ±k. Ä°ki hafta boyunca birlikteydik. Daha sonra tatilini uzattÄ±, bir ay sonra Ä°ngiltere’ye döndü. ArdÄ±ndan iki kez daha Bodrum’a geldi. En son dönerken, beni götürmek istedi. Ancak ben Ä°ngiltere’de deÄŸil Bodrum’da yaÅŸamak istediÄŸimi, istiyorsa burada kalabileceÄŸini söyledim ve ülkesine döndü. Birkaç kez telefonla görüÅŸtük. O zamanÄ±n ÅŸartlarÄ±nda telefonla görüÅŸmek hem zor, hem pahalÄ±ydÄ±. Ondan sonra da görüÅŸemedik. Annesiyle birlikte olduÄŸumuz tarihle, Adele’in doÄŸum tarihi birbirine tam olarak uyuyor.”

‘DNA testi yaptÄ±rÄ±rÄ±m’

Yöresel sanatçÄ± olarak çalÄ±ÅŸmalarÄ±na devam ettiÄŸini belirten Asar, “Adele’in annesini tanÄ±dÄ±ktan sonra bugüne kadar hiç evlenmedim. YÄ±llarÄ±m onu düÅŸünmekle geçti. Birkaç kez telefonla görüÅŸtük. Adele’in gerçekleri öÄŸrenmesini istediÄŸim için bunu açÄ±klamak zorunda kaldÄ±m. Adele ve annesini Bodrum’a davet ediyorum. Gelsinler burada tatil yapsÄ±nlar, tanÄ±ÅŸalÄ±m. Adele’in babasÄ± olduÄŸumu düÅŸünüyorum, hissediyorum. Adele isterse onun için DNA testi bile yaptÄ±rÄ±rÄ±m. Bu konuda bilinmesini istediÄŸim en önemli ÅŸey de hiçbir beklentim yok. Halim vaktim yerinde. Sadece kÄ±zÄ±m gerçekleri bilsin istiyorum” diye konuÅŸtu.

‘ParmaklarÄ± benimki gibi’

Adele’i geçen yÄ±l Grammy Ödülleri’nden sonra merak edip araÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Asar, “Ailesine baktÄ±ÄŸÄ±mda, annesinin yÄ±llar önce benim birlikte olduÄŸum Ä°ngiliz kadÄ±n olduÄŸunu öÄŸrenince ÅŸoke oldum. SevdiÄŸim kadÄ±n, Adele’in annesiydi. YÄ±llar geçmesine raÄŸmen deÄŸiÅŸmemiÅŸti. ArdÄ±ndan Adele’in hareketlerini incelediÄŸimde çene, göz, yüz yapÄ±sÄ±, saçlarÄ± ve konserler sÄ±rasÄ±nda saÄŸ elini kaldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nda 3 ve 4’üncü parmaklarÄ±nÄ±n bitiÅŸik olduÄŸunu gördüm. Daha çok ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±m çünkü, benim saÄŸ elimin 3 ve 4’üncü parmaklarÄ± da kaldÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mda bitiÅŸiktir. AyrÄ±ca Adele’nin söylediÄŸi ÅŸarkÄ±larda yaptÄ±ÄŸÄ± vurgular, benim söylediÄŸim eserlerdeki vurgulara çok benziyor, bu da genetik olabilir” dedi.